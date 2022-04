Jag är en tolvårig flicka från Esbo med en cancerliknande sjukdom som heter Langerhans histiocytos. Det här är min åsikt om vårdarstrejken.

Vårdarstrejken inleddes den första april och omfattar 25 000 sjukskötare och närvårdare i sex sjukvårdsdistrikt. Mitt sjukvårdsdistrikt hör till dem och strejken omfattar också Barnsjukhuset och den avdelning där jag själv vårdas, Miraklet, avdelningen för barn med cancersjukdomar. Att påstå att strejken inte påverkar patienter är fel. Strejken påverkar direkt sjuka barn som behöver vård.

Tisdagen den 5 april åkte jag till Barnsjukhuset för undersökningar som måste göras under narkos. Jag hade inte ätit på 36 timmar inför undersökningarna. Jag kom till sjukhuset klockan 8. Efter att ha väntat på sjukhuset i tio timmar fick jag veta att undersökningarna på grund strejken inte görs den dagen utan skjuts fram till följande dag. Av tio operationssalar får endast en-två användas under strejken och den dag jag var på sjukhuset fick endast två sjukskötare vara på plats på avdelningen för cancersjuka barn där jag var.

Min sjuksköterska hade jobbat i 14 timmar då hon gick hem på kvällen. Jag behövde stanna kvar på sjukhuset över natten och ingreppet gjordes följande morgon, efter att jag väntat på sjukhuset i 24 timmar. Fredag samma vecka skulle en central venkateter för cytostatikabehandling opereras in i mig. När jag kom till sjukhuset fredag morgon (igen oäten sedan 12 timmar) hade jag en tid för operationen klockan 14, men på grund av strejken sköts den under dagen fram först till kl. 16, sedan till kl. 18, sedan till kl. 22. Klockan 22.15 kom en sköterska och berättade att ingreppet trots allt inte kommer att göras den dagen utan skjuts fram till nästa dag. Lördagen den 9 april klockan 14 togs jag in för operationen, ett dygn senare än planerat. Alla de timmar jag väntat den veckan på sjukhuset var jag jättenervös, magen gjorde ont då jag inte fick äta under flera dagar och jag kände både stress och ångest.

Jag vill ändå säga att alla de människor jag träffat på sjukhuset som sjuksköterskor, narkosläkare, narkossköterskor och andra sorters läkare har varit de bästa personerna jag mött på länge trots deras långa arbetspass på 14 timmar. De är så snälla, vänliga och fantastiska människor. Tack! Men det jag anser är ett stort problem och ett enormt fel med den här strejken är att man har blandat in barnens vård och speciellt de barn som vårdas för allvarliga sjukdomar. Att vi ska behöva vänta så här länge för att få vård, det är fel och någonting som också borde lyftas fram i diskussionerna om vårdarstrejken.

12 år, Hagalund, Esbo