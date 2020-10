En uppmärksammad uppfattning är att social- och hälsovårdsreformen leder till uppsägningar och mängder av inställda operationer, vilket är allvarligt vilseledande påståenden.

Debatten är livlig angående social- och hälsovårdsreformens inverkan på Nyland. Finansieringsmodellens följder har tolkats väldigt olika och de som för fram faktumet att finansieringen de facto ökar anklagas för valfläsk (HBL Debatt 28.10). En uppmärksammad uppfattning är att reformen leder till uppsägningar och mängder av inställda operationer, vilket är allvarligt vilseledande påståenden.

Utjämningsmekanismen till trots är det ett obestridligt faktum att den absoluta finansieringen för Nyland ökar i och med social- och hälsovårdsreformen om regeringens förslag genomförs. Andra påståenden har också framförts, men i dem har man inte beaktat hur finansieringen utvecklas som helhet. Den kommer att förändras på följande sätt.

En del (13 procent) av den statliga social- och hälsovårdsfinansieringen riktas till regionerna utifrån deras invånarantal (och Nylands befolkning under de senaste åren har ökat med i genomsnitt en procent per år).

Den största delen av finansieringen (81 procent) bestäms av servicebehov inom social- och hälsovården som beräknas utifrån 132 olika statistikuppgifter. Finansieringen på denna punkt blir större också när befolkningsmängden i regionen ökar, eftersom den ökade befolkningen ökar antalet människor som behöver tjänster.

Dessutom kommer ökningen av antalet personer med ett främmande språk som modersmål att öka finansieringen (även servicen på svenska beaktas bra). År 2029 kommer social- och hälsovårdsfinansieringen för hela Nyland att vara hundratals miljoner euro större än i dag som följd av det ökade invånarantalet och servicebehovet. Det behövs då och finns finansiering för tusentals nya anställda – inte uppsägningar som en del kommentarer i den offentliga debatten har varnat för.

Denna helhet ändras inte av att finansieringen per invånare i två välfärdsområden (västra Nyland och mellersta Nyland) under flera år justeras nedåt med 100 euro och i Helsingfors med 77 euro (detta alltså 2029, utjämningen är mindre per år och successivt ökande fram till dess). I östra Nyland ökar finansieringen per invånare slutligen med 166 euro och i det välfärdsområde som bildas av Vanda och Kervo ökar finansieringen med 24 euro. Effekten av dessa är cirka 100 miljoner euro, alltså under 2 procent, av hela Nylands social- och hälsovårdsfinansiering på över 6 000 miljoner euro 2029. Detta förutsätter att produktiviteten ökar med cirka 0,3 procent per år. Som jämförelse kan nämnas att en del kommuner och samkommunen HUS redan nu när kommunerna finansierar tjänsterna eftersträvar en betydligt större årlig produktivitetsökning än så, på 1-2 procent.

En utjämningsmekanism kan förstås ifrågasättas, men är nödvändig för att reformens nuvarande målsättningar om jämlik rätt till vård ska garanteras i landets alla välfärdsområden. För att utjämningen ska vara skälig är det maximala beloppet per invånare på plussidan större än på minussidan och staten täcker mellanskillnaden.

Det viktiga är att alla ovannämnda faktorer beaktas i helheten. Det blir inte mindre pengar och mer uppsägningar i Nyland, tvärtom. Att rekrytera mer personal kommer att vara en utmaning då det kommer behövas och finnas finansiering för fler anställda inom sektorn i Nyland.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) får som enda universitetssjukhus en särställning i vårdreformen och förblir administrativt självständigt. Dess finansiering baserar sig på lagstadgade uppgifter och förhandlingar med Nylands välfärdsområden och Helsingfors.

För närvarande finansieras HUS av 24 kommuner i Nyland. I uppgifter som betjänar hela landets befolkning fakturerar HUS efter reformen andra välfärdsområden på samma sätt som i dag. Med tanke på den hälsovetenskapliga forskning och undervisningsverksamhet som HUS bedriver får man en separat finansiering på samma sätt som de övriga universitetssjukhusen.

HUS kommer utan tvekan att förbli landets ledande sjukhusorganisation även i framtiden.

