Vårdministeriet drev igenom omtvistad resebegränsning – "Vi kan konstatera att vi i regeringen ser olika på situationen"

Förra veckan godkände riksdagens social- och hälsovårdsutskott en lag som ska underlätta resande. Nu har statsrådet ändå kommit överens om en förordning som skärper klassificeringen av lågriskländer. Anna-Maja Henriksson säger att SFP fortfarande är av åsikten att man borde göra inresor lättare, inte svårare.

På tisdagen bestämde regeringen att kriterierna ska skärpas för så kallade gröna länder, det vill säga lågriskländer varifrån man fritt får resa till Finland. Incidensen får vara högst 10 de senaste 14 dygnen.

Inför regeringens möte rådde delade meningar om hur stränga kraven ska vara.

Social- och hälsovårdsministeriet ville skärpa kraven för lågriskländer så att gränsen för coronaincidensen de senaste 14 dygnen sänks från 25 till 10. Samtidigt skulle högst 1 procent av testerna få vara positiva.

Centern och Svenska folkpartiet hade däremot svårt att godkänna de strängare inresekraven, enligt medieuppgifter. MTV var först att rapportera om tvisten.

Anna-Maja Henriksson, ordförande för SFP, säger att regeringen förhandlade hela tisdagen och försökte hitta kompromisser och att den här gången inte gick som SFP hade önskat.

– Det här blev regeringens beslut och vi får leva med det. Vi kan konstatera att vi i regeringen ser olika på situationen.

Henriksson säger att det är viktigt att man kan föra diskussion och att man ibland har olika åsikter och får finna sig i det.

– SFP:s syn är att vi fortsättningsvis borde ha haft en incidensgräns på 25 då det gäller så kallade gröna länder. EU-kommissionens rekommendation är att gränsen ska vara 50. Finland avviker redan från det.

Från första början då hälsoministeriet kom med förslaget har SFP varit av åsikten att det är märkligt att gå in för ett lägre värde och för en strängare tolkning än man haft tidigare, säger Henriksson.

– Andemeningen i riksdagen förra veckan var att man ville göra det lättare och smidigare att komma till Finland och inte tvärtom. Regeringen ska åtnjuta riksdagens förtroende.

Henriksson säger att det är nödvändigt att man på ett bredare plan börjar diskutera hur man ska göra när allt fler finländarna blir vaccinerade.

– För SFP är det ett frågetecken hur testningskapaciteten ska räcka till, speciellt på Åland där man nu får stora bekymmer. Som Ålandsminister har jag uppmanat hälsovårdsministeriet till dialog med Åland.

Regeringen kom överens om att behandla frågan på nytt i början av augusti.

Förordningen hänger ihop med en tillfällig lag som riksdagen godkände förra veckan. Markus Lohi (C), ordförande för riksdagens social- och hälsovårdsutskott, hänvisar till utskottets betänkande.

– Betänkandet uttrycker utskottets position, som är att småningom gå in för att följa Europeiska kommissionens rekommendation, säger Lohi.

EU rekommenderar att länder ska klassas som gröna om incidensen de senaste 14 dagarna är under 50, bara andelen positiva test är under 4 procent.Om andelen positiva test är under 1 procent så är gränsen 75.

Genom att godkänna betänkandet har riksdagen enligt Lohi signalerat att resebegränsningarna inte borde skärpas, trots att lagen möjliggör beslut om lågriskländer genom en förordning.

– Budskapet i betänkandet var tydligt, säger Lohi.

Den färska lagen innehåller flera punkter för att underlätta resandet, bland annat blir det lättare att resa med hjälp av olika slags intyg över vaccin eller negativa tester.

– Om vi ser på lagen som godkändes förra veckan så är det självklart att riksdagens vilja var att underlätta resandet till Finland, inte att göra det svårare, säger Timo Lappi, vd för Turism- och restaurangförbundet.

Social- och hälsovårdsministeriets förslag att skärpa kriterierna för lågriskländer kom som en överraskning för Lappi.

– Jag förstår mycket väl att det behövs skärpta regler för till exempel Ryssland, som är det viktigaste landet med tanke på turismen, men där coronaläget är dåligt.

Lappi vädjar till regeringen att följa EU:s gemensamma linje.

– Nu är den internationella konkurrensen inom resebranschen synnerligen hård och därför behöver vi ha samma regler som konkurrentländerna.

På tisdag kväll höll Social- och hälsovårdsministeriet en presskonferens angående de strängare inresekraven. Taneli Puumalainen, avdelningschef på Social- och hälsovårdsministeriet, säger att det var innan deltavarianten spred sig i Europa som Europeiska kommissionen kom med sin rekommendation.

– Vi har förberett förordningen utifrån det vi vet om spridningen av deltavarianten. I Europa ligger Finland under medeltalet när det gäller att befolkningen fått två doser vaccin, vilket medför en risk, säger Puumalainen.

– Begränsningarna är strikta, men utifrån ett medicinskt synsätt nödvändiga, säger Markku Mäkijärvi, ledande överläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Från och med den 12 juli ska man för att komma till Finland antingen visa intyg över att man är fullt vaccinerad, intyg över ett negativt resultat av ett coronatest som tagits före ankomsten eller intyg över att man har genomgått en coronavirussjukdom inom de senaste sex månaderna.

Skyldigheterna berör inte barn under 16 år eller personer som kommer från andra än så kallade riskländer.