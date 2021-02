Vårdbolagen klarar sig bra trots patientbortfall – coronatester kompenserar

Både Pihlajalinna och Mehiläinen rapporterar om dalande patientbesök i sina årsredovisningar. Ekonomiskt vägs det upp av den upptrissade testningen.

För en vecka sedan rapporterade HBL att coronatestningen höjer Terveystalos vinst. Samma budskap präglar konkurrenterna Mehiläinens och Pihlajalinnas årsrapporter, som presenterades på fredagen.

Mehiläinens omsättning steg med 9,2 procent under fjolåret, till drygt 1,163 miljarder euro. Av den summan blev 134,1 miljoner kvar i företaget som justerad rörelsevinst.

Tillväxten var i huvudsak organisk, eftersom bolaget inte genomförde några större företagsaffärer. Ett undantag är köpet av svenska Sibyllekliniken i slutet av året.

I rapporten skriver bolaget att pandemin inverkade på privatkundssegmentet, där efterfrågan minskade markant i början av året. Svackan vägdes upp under hösten av bland annat tillväxten inom de digitala tjänsterna och den kraftigt ökande efterfrågan på coronatestning.

Konkurrenten Pihlajalinna redovisar ett stabilt resultat, som är marginellt sämre än 2019. Omsättningen sjönk med 1,9 procent till 508,7 miljoner euro medan rörelsevinsten är oförändrad på 20,8 miljoner.

Privatkundernas efterfrågan förbättrades under hösten, men patientbesöken ligger fortfarande 10 procent under normalnivå. Under det fjärde kvartalet ökade däremot omfattningen på testningen rejält, med drygt 67 procent jämfört med det tredje kvartalet.

Ett glädjeämne för bolaget är den starka resultatutvecklingen under hösten, säger vd Joni Aaltonen i börskommunikén.

"Trenden visar att vårt effektiveringsprogram har haft långsiktig inverkan på lönsamheten. Under det sista kvartalet överskred också omsättningen fjolårsnivån. Riktningen är rätt, även om det fortfarande finns utrymme för förbättring", säger Aaltonen.

Pihlajalinna väntar sig klar tillväxt i både omsättning och vinst under 2021, med brasklappen att det är svårt att ge säkra prognoser i det rådande läget.

Vore det inte för konkurrensmyndigheterna hade Pihlajalinna och Mehiläinen nu varit på väg att slås ihop till en enda privat vårdjätte.

Den planerade fusionen skulle ha kunnat ge det nya bolaget en alltför dominerande marknadsställning, ansåg Konkurrens- och konsumentverket som i höstas rekommenderade att mångmiljonaffären stoppas.

Efter beskedet meddelade Mehiläinen att bolaget för ärendet vidare i Marknadsdomstolen. Om Marknadsdomstolen avgör fallet till Mehiläinens fördel strävar bolaget mot en fusion i ett senare skede.

Pihlajalinna meddelade å sin sida att processen är avslutad.