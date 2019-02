Att pussla in allting med beaktande av semestrar och sjukfrånvaro är en intressant utmaning.

Annika Rentolas artikel (HBL 16.2) beskriver väl vardagen på ett vårdhem. I faktadelen av texten sägs det att i exempelfallet med 20 boende och faktorn 0,5, bör man ha tio vårdare som arbetar i tre skift under veckans alla dagar. Texten kan ge upphov till ett missförstånd. Tio vårdare arbetar under ett dygn, till exempel så att fyra vårdare har morgonskiftet från 7 till 15, fyra vårdare har kvällsskiftet från 13-21 och två vårdare har nattskiftet från 20.45 till 7.15.

En vårdare arbetar normalt fem dagar i veckan, kollektivavtalet definierar veckoarbetsiden till 38 timmar 45 minuter. Därför får föreståndaren lägga pusselspel för att få arbetstiden att gå jämnt upp under årets alla 365 dagar. Då en skötare arbetar cirka 225 dagar per år minus sjukfrånvaro leder det till att man på årsnivå bör ha en arbetskraft på cirka 18 personer för att klara av verksamheten. Att pussla in allting med beaktande av semestrar och sjukfrånvaro är en intressant utmaning.