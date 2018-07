Att Cristiano Ronaldo skulle lämna Real Madrid för Juventus kom som en överraskning för fotbollsvärlden. Många trodde att ryktena om portugisens missnöje över livet i Madridklubben var artificiella, producerade av hans närmaste krets för att få Los Blancos att vara på sin vakt och göra sitt allt för att behålla superstjärnan – det vill säga erbjuda ett ännu mer lukrativt kontrakt.

Real Madrid, under ledning av klubbens president Florentino Pérez, gick dock tydligen inte med på dessa krav och man kan ställa sig frågan: Varför inte? Det handlar om världens mäktigaste fotbollsklubb som vunnit Champions League tre år i följd med anhängare överallt i världen och en nästan bottenlös plånbok. Om Real Madrid hade velat behålla Cristiano Ronaldo skulle de ha kunnat punga ut tillräckligt med ära, löften och framför allt pengar till portugisen. Möjligheten för att Ronaldo helt enkelt ville ha ett miljöombyte finns, men verkar osannolik med tanke som hans position som ohotad kung i Madrid.

För klubbar handlar spelartransfers om att beakta plus och minus, både i nuläget och långsiktigt. Det handlar om pengar och det handlar, i fall som stjärnspelare som Ronaldo, om synlighet. Vad gäller den 33-åriga portugisen, som under sina nio år i Madrid spelat sig till bland annat klubbens bästa målskytt genom tiderna och med massor av övriga meriter som är för många för att lista upp i kommentar, ansåg Pérez uppenbarligen att det gagnade klubben att släppa Ronaldo just nu. Visste eller såg Real Madrid något som Juventus inte gjorde? Varför var det, som Ronaldo konstaterade på presskonferensen i Turin, endast ett lag som erbjöd honom kontrakt om han fanns tillgänglig?

För Real Madrid handlade det också mycket om rätt tillfälle. I och med att succétränaren Zinedine Zidane lämnade klubben, fanns det plats och tid för att möblera om mer. Kanske man även tröttnade på Ronaldos krav om högre lön och ansåg att stämningen i klubben blir bättre om man låter honom gå.

Stjärnan själv säger att han är i lika bra form som alltid, men det finns tecken på att karriärskurvan för Ronaldo, som tillsammans med Leo Messi titulerats världens bästa spelare, börjar peka neråt. Han används inte längre i lika stor utsträckning som ytter, där han gjort tärande långa spurter och dribblingar, utan mera centralt i offensiven och som ett hot i boxen. Antalet matcher per säsong håller också på att avta. Det råder inget tvivel om att Ronaldo fortfarande är en av de bästa i världen och med sin otroliga fysik och oerhörda kliniska avslut kommer han förmodligen att prestera utmärkt i Juventus, som dessutom spelar i Serie A – en serie som sett sina bästa dagar för länge sen. Men var priset Turinklubben betalade, över 300 miljoner euro för de kommande fyra säsongerna, för högt?

Rent ekonomiskt finns det inga farhågor kring värvningen för Juventus del. Värdet på klubbens aktier steg exponentiellt då ryktena om Ronaldos flytt till Turin började bekräftas och under första dagen av försäljningen av portugisens Juventus-tröja uppgick värdet på sålda tröjor till ungefär hälften av transfersumman, cirka 50 miljoner euro. Den enorma synlighet Ronaldo dessutom bidrar med till både klubben och Serie A går inte att mäta i pengar. Ronaldo har 135 miljoner följare på Instagram, Juventus endast har tolv och en halv miljon.

Ett bakslag för värvningen var dock då arbetarna för en av Juventus största sponsorer, Fiat, meddelade om strejk. Familjen Agnelli som äger majoriteten av klubben, äger också ungefär 30 procent av aktierna i Fiat och arbetarna var missnöjda med att företaget sagt upp personal, men ändå har råd med att vara inblandat i det dyra Ronaldo-köpet.

Ronaldos riktiga värde för Juventus mäts ändå nästan fullständigt utifrån en sak: om han lyckas vinna Champions League med klubben. Juventus har plockat hem Serie A-titeln sju säsonger i följd och det börjar bli en självklarhet att det italienska mästerskapet firas i Turin. Men den gamla damens senaste Champions League-titel är från 1996 och trots dominansen nationellt har klubben inte lyckats nå den internationellt mest eftertraktade pokalen. År 2015 och 2017 tog man sig till final, men spanska jättarna Barcelona och Real Madrid visade sig övermäktiga.

Värvningen av Ronaldo visar att Juventus nu verkligen vill ha Champions League-titeln och att ambitionsnivån är hög. Men om de följande fyra åren inte ger pokalen man suktar efter, kan det vara att klubben köpt silver i stället för guld. Att man värvat en superstjärna med ett allt för stort ego som ställer till det för harmonin i klubben. Att Ronaldos formkurva på allvar börjar peka nedåt och att åren sätter sina spår i portugisen, samtidigt som han med sin stjärnstatus har en säker plats i öppningselvan och kanske står i vägen för någon annan, yngre spelares framgång.

I Torinolagets önskescenario tar Juventus hem Champions League och lyfter både klubben och den italienska serien till en kraft att räkna med i Europa. Men för det krävs underverk av Ronaldo – något han är fullständigt kapabel av att producera.

