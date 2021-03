Efter att den finländska biopremiären av superhjältefilmen Wonder Woman 1984 skjutits fram flera gånger på grund pandemin, går den nu direkt upp på strömningstjänsten HBO. Tyvärr är det en film som lider av ett typiskt uppföljarsyndrom.

När vi mötte Diana Prince (Gal Gadot) i den första Wonder Woman-filmen försökte hon stoppa krigsguden Ares mitt under brinnande första världskrig. Filmen var, i motsats till många andra i samma DC Com...