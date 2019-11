Genom Postens låga löner, som gör att personalen jobbar ihjäl sig, är företaget en fattigdomsfälla!

Jag och min partner träffades för snart tio år sedan. Hen jobbade redan då på nattposten och hade i några år delat ut HS och HBL i Helsingforsregionen. Redan då var det svårt att för hen klara sig på den lön som betalades ut för ett jobb som sker under de tyngsta timmarna på dygnet. Några år senare gifte vi oss och min partner fortsatte att jobba med att dela ut HS och HBL på nätterna. I samband med att vi gifte oss började min partner också få inhoppsjobb på dagsposten. Jobbet på dagsposten var ett viktigt klirr i kassan för att klara av att betala de kostnader som det innebär att bo i Helsingforsregionen. Lönen som Postens nattutdelare får motsvarar över huvud taget inte den påfrestning som det innebär att utföra det slitsamma, ensamma och tunga jobbet.

Inhoppsjobben på dagsposten blev fler och fler. Min partner fortsatte att jobba heltid på nattposten med sex nätter jobb, två lediga nätter och började få inhoppsjobb på dagsposten varje vardag. Att jobba på nattposten med ett 6-2 system gör det svårt att ha ett normalt familjeliv då det går flera veckor mellan varje ledig helg. Då min partner även började jobba varje vardag på dagsposten innebar det också att de flesta arbetsveckorna blev sju arbetsdagar i veckan under många veckor.

Att jobba på detta sätt innebär en stor påfrestning på kroppen och själen. För alla fungerar detta under en kort period, men dessa extra inhopp verkar nu ha blivit ett permanent sätt för Posten att utnyttja sin personal. Många som jobbar för Posten har antagligen utländsk bakgrund och känner kanske inte till sina rättigheter i Finland och har ekonomiskt inte möjlighet att säga nej till extra arbetspass utan behöver ta varje extra skift som erbjuds dem.

Min partner har nu i flera år arbetat heltid på nattposten och haft dagskift på dagsposten varje vardag. Detta har lett till en grav personlighetsförändring i form av lättretlighet, extrem trötthet, hen tar varje tillfälle i akt att sova, äter stor mängd värkmedicin, klagar ofta över att hen mår dåligt och en parrelation är otänkbar då all energi går åt till att på något sätt återhämta sig. Att i flera år ofta sova bara några timmar i sträck för att sedan gå till ett nytt postutdelningspass har haft mycket stor negativ inverkan på min partner.

Posten verkar ha satt det i system att lägga in "extra" skift för deras nattutdelare och det verkar som om Posten inte kommer att göra något åt detta mycket inhumana system innan något går riktigt illa. Det är helt klart så att om man inte får sova tillräckligt under flera år kommer det en dag att leda till farliga situationer. Det är också mycket dåligt för hjärnans funktioner att under en lång tid utsättas för sömndeprivation, som faktiskt är en vanlig tortyrmetod.

Att Posten kan tillåta en omänsklig behandling av sin personal är oförståeligt och det är sorgligt att man betalar så dåliga löner att detta blir det enda sättet för många i personalen att överleva i Helsingforsregionen.

Genom Postens låga löner, som gör att personalen jobbar ihjäl sig, är företaget en fattigdomsfälla! Nu är det dags för en mer mänsklig och respektfull personalpolitik!

