Det fanns ett underrättelsenätverk som jobbade för CIA i Danmark under kalla kriget. Det framgår i kvällens danska dokumentär där barnbarnet till en nittioårig tandläkare försöker utforska sin farfars hemliga bakgrund.

Den danska dokumentären Stay Behind – Min farfars hemmelige krig från 2017 utforskar CIA:s hemliga verksamhet i Danmark under kalla kriget. Regissören Ida Grøn gör det via sin egen familjehistoria, närmare bestämt sin farfar Otto Grøn som hon misstänker att inte bara varit en helt vanlig tandläkare på Jylland utan också hade kopplingar till CIA.

Orsaken till dessa misstankar är till exempel de godnattsagor som farfadern berättade för henne när hon var barn. De kunde handla om en pojke som tillsammans med sin hund sprängde järnvägsräls, fick hemliga meddelanden och hjälpte engelska piloter att gömma sig. Dessutom sov farfadern ännu på åttiotalet med ett laddat vapen bredvid sig.

Att farfar var motståndsman under andra världskriget står klart, men Ida Grøn tror alltså att han även var med i ett hemligt underrättelsenätverk som arbetade för CIA från andra världskriget ända fram till sjuttiotalet. Något som ytterligare spär på misstankarna är att farfar Otto och farmor Dagmar bodde i USA efter kriget.

I dokumentären är farfadern 91 år gammal så det börjar bli bråttom att försöka ta reda på sanningen. Ida Grøn talar med sin egen pappa som är inne på samma teori och med Jan Jankowski, en blind gammal man som i motsats till farfadern inte har något emot att berätta om sin tid som hemlig agent. Hon besöker dessutom olika arkiv och blir styrkt i sin teori om att en hemlig operation pågick under kalla kriget och att hennes farfar var inblandad.

Farfar själv förnekar allt, eller svarar i alla fall väldigt vagt och undanglidande när sondottern konfronterar honom. Samtidigt verkar han inte direkt ha något emot att man rotar i hans förflutna, snarare verkar han road av det hela.

Den här gången sänds den en timme långa tv-versionen av dokumentären och något annat hade också varit för mycket. Ämnet blir aldrig riktigt spännande och relevant för en finländsk tittare, hur mycket Ida Grøn än spekulerar och argumenterar för sin teori. När dokumentären dessutom går in på den jylländska jordmånen för att bevisa en teori om CIA-landningsbanor blir det lite svårt att upprätthålla intresset.

Malin Slotte TV-redaktör