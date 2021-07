Det tycks finnas stora problem i sammanhanget, och man är tvungen att göra många korrigeringar manuellt.

Läste i HBL (10.7 ) en notis med rubriken "Coronaintyget i Kanta-tjänsten utvidgas".

En fråga, kommentar, uppmaning till myndigheterna: Se först till att det nuvarande coronaintyget fungerar och att alla som fått sina vaccineringar också får det.

Är själv över 70 som fått två sprutor; den 7 mars respektive den 9 juni. Trots tre kontakter med myndigheterna finns mitt vaccinationsintyg fortfarande i skrivande stund (10.7) stund inte på Kanta.

Varje gång jag varit i kontakt med myndigheterna (per telefon) har den person jag talat med kunnat konstatera att alla vaccinationsuppgifter är korrekt införda, och de har lovat meddela it-sidan för en korrigering, men tills vidare utan resultat.

Samtidigt har det också tydligt kommit fram att mitt fall inte på något sätt är unikt. Tvärtom tycks det finnas stora problem i sammanhanget, och man är tvungen att göra många korrigeringar manuellt.

Min fru har däremot fått sitt intyg för länge sedan.

Enda väsentliga skillnaden mellan oss är att hennes första vaccinationstid bokades via nätet. Eftersom man i Esbo vaccinerar personer som bor i samma hushåll samtidigt oberoende av åldersgrupp kunde jag också boka tid och få min spruta, men när jag hör till en annan åldersgrupp var jag tvungen att göra tidsbokningen per telefon. Det kan låta betydelselöst, men datatekniskt sett är det två olika saker om man loggar in sig via en webbbapplikation eller om en som hör till sjukvårdspersonalen, och som sitter "inne i systemet" gör bokningen. Gränssnittet gentemot själva systemet är av nödtvång olika.

Uppmaning till myndigheterna: skärpning!

pensionär, Esbo