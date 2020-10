Vapaavuori vädjar till hemmafestare: "Det handlar inte bara om restauranger"

– Kära studenter runtom i staden, var noggranna, vakna och ansvarsfulla, säger borgmästare Jan Vapaavuori som vädjar till alla som arrangerar privata tillställningar, både unga och äldre.

Borgmästare Jan Vapaavuori informerade stadsborna på onsdagen om att incidensen för coronasmitta i Helsingfors är uppe i 89 per 100 000 invånare. I snitt uppdagas nu 48 fall per dag i staden, under den senaste veckan 341 stycken.

Vapaavuori konstaterar att det är regeringen som styr linjen för restaurangerna med sina förordningar, men påpekar att huvudstadsregionen redan infört en egen modell med kontroller och enskilda beslut om krogar som inte följer rekommendationerna. De kan då rentav stängas på beslut av regionförvaltningen.

– Dessutom har det förekommit fall i samband med samlingar på fritiden – det handlar inte bara om restauranger, säger Vapaavuori som rekommenderar alla som planerat privata tillställningar att helst iaktta återhållsamhet eller åtminstone stor försiktighet.

– Det innebär att om du har din fest ute på gården, när vädret ännu tillåter det, så kan där vara lite fler gäster än vad man kan ha i en liten enrummare. Och om det går att hyra en lokal eller restaurang som är större och där alla säkerhetsavstånd kan iakttas så är det en fördel, säger Vapaavuori.

– Kära studerande runtom i staden, var noggranna, vakna och ansvarsfulla. Då agerar ni inte bara för er egen fördel utan för hela staden och hela samhället.

Just nu sprids smittan mest bland stadsbor i åldersgruppen 20–24 år, uppger borgmästaren.