Vänsterförbundet efterlyser satsning på innovation och forskning

Arbete och arbetsliv genomgår stora förändringar och dessa förändringar måste vi möta med varierande och nya medel, säger Li Andersson (VF).

– Följande regering måste bestämma om vi ska bli framgångsrika genom satsningar på kunnande, eller om vi ska fortsätta på regeringen Sipiläs linje med lönesänkningar, säger riksdagsledamoten och Vänsterförbundets ordförande Li Andersson.

Andersson presenterade på onsdagen Vänsterförbundets nya åtgärdsprogram som stakar ut partiets vision för hur Finland borde möta de förändringar som sker i arbetslivet.

Programmet tar avstamp i sex tematiska helheter: enklare vägar in i arbetslivet, förenklad byråkrati, rättvis behandling av arbetstagare, förbättrade förutsättningar för företagande, bättre social och ekonomisk trygghet för medborgarna samt investeringar i framgångsfaktorer. Under varje tema finns ett antal konkreta åtgärder som partiet vill få till stånd under nästa regeringsperiod.

Bland de åtgärderna som Vänsterförbundet ser som de viktigaste finns en större satsning på innovation och forskning.

– Om vi ska klara oss i internationell konkurrens med vårt kunnande måste Finland höja på anslagen för forskning, utveckling och innovation till fem procent av bnp under de åtta följande åren, säger Andersson.

Till detta finns kopplat det andra av programmets bärande teman, nämligen en ny utbildningspolitik, säger riksdagsledamot Anna Kontula (VF).

– I en värld som digitaliseras är utbildningen inte längre någon begränsad tillgång, säger Kontula som är en av de drivande krafterna bakom det nya åtgärdsprogrammet.

– Det behövs en kontinuerlig uppdatering av kompetens. För första gången i historien har vi råd att uppmuntra alla att studera under livets alla skeden, säger Kontula.

Bland andra konkreta åtgärder kan noteras ett slopande av den arbetsmarknadspolitiska karenstiden. I praktiken handlar det om att en arbetslös alltid ska vara berättigad till arbetslöshetsunderstöd när villkoren för det stödet uppfylls.

– I takt med att arbetsförhållanden blir mer splittrade är det av yttersta vikt att vi nedmonterar allt som kan hindra en person från att ta emot arbete, säger Andersson.

Med hjälp av ett system för förhandsbeslut kunde en arbetslös få ett bindande beslut på förhand om hur till exempel ett tillfälligt arbetsförhållande kunde påverka dagpenningen och andra förmåner, säger Andersson.

Bland övriga förslag som Vänsterförbundet vill se genomförda finns bland annat en familjeledighetsreform enligt 6+6+6-modellen, en lag om en lägsta timlön på tio euro samt ett timlönestöd för små företag som vill sysselsätta folk.

– Vi vill också höja den nedre gränsen för momsplikt från 10 000 till 25 000 euro vilket dels skulle uppmuntra företag att utöka sin verksamhet, dels minska på den byråkrati som omger företagandet, säger Andersson.

Li Andersson illustrerar på Twitter Finlands eftersläpning i den reella utvecklingen av anslag för forsknings- och utveckling (FOU).