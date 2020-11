Vanhanen: "Bäst att stänga av börsnyheterna ett par veckor"

EU-finansministrarnas möte gav sig inte in på spekulationer kring det oklara valresultatet i USA. Också höstens coronavåg fäller en osäkerhetens skugga över den europeiska ekonomin.

EU-kommissionen kommer att ge ut en ny ekonomisk prognos på torsdag, under osäkra förhållanden då fler länder inför begränsningar under coronavirusets andra våg. Inte heller under finansministrarnas möte eller eurogruppens möte den här veckan var det klart vad prognosen innehåller, och hur väl den hunnit ta i beaktande att flera medlemsländer infört nya begränsningar.

– Begränsningarna gör de ekonomiska utsikterna osäkra, och den europeiska stimulansen är inte ens i gång. De kommande besluten om återhämtningspaketet och hur det används i de nationella planerna blir viktiga, säger finansminister Matti Vanhanen (C) till journalister efter finansministrarnas Ecofin-möte.

Också utgången i valet i USA är osäker. Eftersom finansministrarnas möte skedde per videolänk tog det dock udden av allt extra korridorsnack kring temat, säger Vanhanen.

– Under de här två mötesdagarna sades inte en halv mening om det, säger Vanhanen, men tillägger att osäkerheten i sig är något som är bäst att vänta ut.

Övriga faktorer – som just coronaviruset – kan också ha en större effekt på ekonomin än den kommande presidentens namn.

– När en så här stor fråga (presidentvalet) innehåller mycket osäkerhet innebär det i praktiken att många projekt med anknytning till USA läggs på paus tills det klarnar. När det gäller börskurserna så lönar det sig att stänga av börsnyheterna för en eller ett par veckor och kolla på nytt när läget klarnat, säger Vanhanen.

Han gissar att det tar åtminstone ett par dagar innan man får större klarhet i rösträkningen.

Vanhanen har precis som sin tyska finansministerkollega Olaf Scholz understrukit att samarbete med USA inte hänger på valresultatet. Scholz manade i samband med Ecofin-mötet till lugn i väntan på rösträkningen.

– Det som är viktigt för oss är att allting räknas och att vi får ett klart resultat, ett resultat av en demokratisk process, sade Scholz enligt Politico.

På finansministrarnas lista fanns också uppdateringar i det europeiska programmet mot penningtvätt och finansiering av terrorism, där kommissionen söker framsteg för ännu effektivare informationsutbyte.

Frågan aktualiseras av terrordåd i Frankrike och Österrike, och förhöjda riskbilder på olika håll i Europa. Frankrikes och Österrikes ministrar emottog kondoleanser under mötet, säger Vanhanen.