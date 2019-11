Vändningen säkrade Tottenhams slutspelsplats

Mardrömsstarten som fick ett lyckligt slut.Vad det handlar om?Tottenhams vändning från 0–2 till 4–2-seger hemma mot Olympiakos, vilket säkrade avancemang i Champions League.

Det gick undan i London. Och det var framför allt gästande Olympiakos som – i alla fall inledningsvis – stod för det höga tempot.

+ Youssef El-Arabi drog till från långt håll och fick in bollen bakom målvakten Paulo Gazzaniga redan efter sex minuter.

+ Ruben Semedo hann först till hörnan som slank in lågt i Tottenhams straffområde och skickade in 2–0 från nära håll efter 19 minuter.

Tidig ridå för tränaren José Moruinho, som förra veckan tog över efter sparkade Mauricio Pochettino, och hans spelare?

Inte då.

Med ett enkelt mål under den första halvlekens tilläggstid – Dele Alli i 46:e – fick Tottenham energi och kraft, vilket gjorde att Harry Kane prickade in kvitteringen fem minuter in i andra och Serge Aurier ordnade ledningsmålet i 73:e.

Kane gjorde sedan sitt 20:e Champions League mål – på 24 matcher – när han nickade in Christian Eriksens frispark till 4–2.

Vändningen betyder att Tottenham är en av klubbarna som får fortsatta att spela om den åtråvärda Champions League-trofén.

Det får även den tyska storklubben Bayern München.

Trots att slutspelsplatsen redan var säkrad innan bortamötet med Röda Stjärnan var det full fart direkt. Leon Goretzka satte 1–0 i 14:e minuten och visade vägen fram till 6–0-segern.

Men matchen i Belgrad handlade mest om lagkamraten Robert Lewandowski som gjorde fyra mål i rad.

Den polske anfallaren satte 2–0 i 53:e och fortsatte sedan målshowen med fullträffar i 60:e, 64:e och 68:e.

På Santiago Bernabéu tappade det spanska storlaget Real Madrid – som blev slutspelsklart innan avspark efter Club Brygges 1–1 borta mot Galatasaray – 2–0 till 2–2 mot ett åttondelsfinalklart Paris SG. Kylian Mbappé satte 1–2 i 81:a och två minuter senare kvitterade Pablo Sarabia.

Leverkusen har – först och främst – fått ett grepp om Europa League-platsen, och det efter ett bisarrt självmål och ett högklassigt volleymål i 2–0-segern borta mot Lokomotiv Moskva.

Med trepoängare finns dessutom chansen att nå åttondelsfinal då Atletico Madrid fick 0–1 borta mot gruppvinnare Juventus.

Den tyska klubben fick en smakstart i den ryska huvudstaden med hemmalagets självmål i elfte minuten. Anfallaren Éder försökte rensa bort bollen efter en hörna men skickade den rakt på sin lagkamrat Rifat Zjemaletdinov.

Bollen?

Jo, den ändrade givetvis riktning och seglade förbi och in bakom hemmamålvakten Guilherme.

2–0-målet var högklassigt av gästande Leverkusen, då Sven Bender drog till direkt på Charles Aranguiz lyftning, fick en drömträff och ökade ledningen i 54:e minuten.

Lukas Hradecky spelade 90 minuter mellan Leverkusens stolpar.