Vanda redo för finska cupen

Ingen snö – men arrangörerna har trollat fram ett två kilometer långt skidspår för finska cupen i Vanda.

Situationen har varit tröstlös för huvudstadsregionens skidentusiaster. Bara i Oitans i Esbo och i Håkansböle i Vanda har det funnits ungefär en kilometer skidspår. I Svedängen i Helsingfors finns det ett 400 meter långt skidspår.

Men under helgen har Vanda trollat fram ett 2,4 kilometer långt skidspår i Håkansböle. Allt är redo för finska cupen.

– Spåret är i utmärkt skick, säger finska cupens tävlingschef Hannu Koivusalo.

– Det var köldgrader under natten till måndag och bara 1-2 plusgrader under måndagen. Vinden har också gjort sitt för att torka skidspåret lite. Det var bra före under hela måndagen.

Damerna skidar 5 km klassiskt och herrarna 10 km klassiskt under tisdagen. Under onsdagen blir det stafett, 3x5 km och 3x7,5 km i klassisk stil.

– Skidspåret är ungefär 2,4 km långt. Den enda förändringen är utförsbacken i slutet. Den går inte riktigt lika långt ut på åkern som förut, utan svänger lite rakare tillbaka mot skidstadion, säger Koivusalo.

Det verkar nästan osannolikt att arrangörerna lyckats skapa ett hyggligt skidspår med tanke på hur vintern sett ut hittills i södra Finland. Men läget var hela tiden under kontroll.

– Jag var aldrig orolig. Vi har hela tiden varit i kontakt med Vanda stad. Snökanonerna har varit i gång alltid då det varit minusgrader. Det finns till och med lite överlopps snö på hög som kan användas ifall det uppstår behov av att laga spåret.

På torsdag öppnas spåret för allmänheten. Tveksamt hur länge det hålls i skick med de utlovade temperaturerna.

En stor del av landslagsåkarna deltar i Vanda, bland dem Ristomatti Hakola och Anne Kyllönen. De största stjärnorna, Krista Pärmäkoski, Kerttu Niskanen och Iivo Niskanen står dock över.

– Det är som det är. Världscupens schema är så intensivt att var och en måste fundera över sin egen tidtabell. Man måste också hinna träna emellanåt, säger Koivusalo.

Finska cupen i Vanda, 14-15.1