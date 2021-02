Vanda oroar sig för barn och unga

Coronapandemin har gett upphov till en social kris. Nu måste man tänka framåt och på längre sikt och ta hand om barn och unga, anser Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen.

Mer än vart tionde fall av corona i Finland finns i Vanda och stadens ledning är bekymrad. Det både för att smittan sprids snabbt och för att de sociala skillnaderna ökar ju längre skolor och kommunala tjänster tvingas hålla stängt. Stadsdirektör Ritva Viljanen har också för andra gången på tre månader träffat representanter för stadens religiösa samfund för att betona vikten av att information om läget når ut till alla.

– Det kommer starka signaler från fältet om att ungdomarna inte mår bra. Våld och mobbning som ibland eskalerat till slagsmål i stora grupper har ökat i skolorna och också personal har hotats, säger Viljanen.

Samtidigt samlas de unga i köpcentra, i Vanda främst i Myrbackas Myyrmanni, i Mårtensdal och i Dixi vid Dickursby station. Dixi är lätt att nå och populärt också bland unga från andra kommuner. Viljanen uttrycker inte oro enbart för slagsmål mellan olika grupper, hon påpekar att de unga också kan utsättas för ovälkomna, ofta sexuellt betingade, närmanden av vuxna.

En lösning kommunerna i huvudstadsregionen nu funderar på är att öppna ungdomsgårdarna på fredag kvällar. Det är då det är oroligast på de ställen där ungdomarna samlas, köpcentra har blivit en ersättning för ungdomsgårdar.

Många barn och unga är också ensamma och till skillnad från våren, då skolorna lyckades ha kontakt med de allra flesta eleverna distansundervisningen till trots, är det nu många som går under radarn och helt enkelt har försvunnit. Skolor och socialarbetare lyckas inte hitta dem.

Problemen är störst i undervisningen på andra stadiet och Vanda satsar på olika projekt för att försöka förmå så många som möjligt att fortsätta med sin skolgång. Men till exempel den hybridmodell med både närundervisning och distansundervisning som införts för abiturienter når inte dem som skulle ha störst nytta och störst behov av närvaro, påpekar stadsdirektören.

Att tillåta hobbyverksamheten för barn och unga igen var ett nödvändigt beslut, konstaterar Viljanen.

– Det har hittills inte påverkat coronasiffrorna, vi räknade med att risken för att öppna utgjorde en marginell risk och vi har inte haft anledning att ändra oss, säger hon.

Vad som ska till för att verksamheten ska tvingas stänga igen vill Viljanen inte spekulera i. Men beredskapen finns om det blir nödvändigt, konstaterar hon.

Vanda har aktivt gått in för att testa barn och unga i skolorna, just nu är närmare 1 000 elever och lärare försatta i karantän. Biträdande stadsdirektör Timo Aronkytö uppger att Vanda kanske i någon mån testar aktivare i skolorna än grannkommunerna eftersom coronläget är sämre. Man försöker undvika att det muterade viruset sprids via skolorna, därför försätts elever och lärare lätt i karantän.

– Så fort vi har en misstanke så isolerar vi en större grupp, säger Aronkytö.

Det är svårt att säga om den oro bland ungdomar som nu finns på många håll i Vanda beror enbart på coronan och i hur hög grad problematiken finns kvar efter pandemin, anser ungdomsdirektör Hannu Rusama.

– Inom ungdomsväsendet gör vi vad vi kan för att reagera på situationen just nu, bland annat jobbar våra ungdomsarbetare på fältet och är många under veckosluten, säger Rusama.

Polisen i Östra Nyland har informerat om bråk mellan ungdomsgäng i olika köpcentra, Dixi vid Dickursby station har varit oroligt under helgerna då stora mängde unga samlas. Rusama påpekar att det är naturligt att de söker samlingsplatser nu då ungdomsgårdarna är stängda.

Att huvudstadsregionen öppnat upp för hobbyer hjälper enligt ungdomsdirektören inte upp situationen snabbt.

– Det tar tid för de unga att hitta tillbaka till sin hobbyverksamhet, många kanske aldrig gör det, säger han.

Rusama understryker att det är viktigt att göra vad man kan för de unga nu, att analysera konsekvenserna av coronan och se till den framtida helheten blir en senare fråga även om man inte får glömma den.