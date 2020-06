Vanda ökar närvaron vid Hanaböle träsk efter misstänkt dråpförsök

Staden utreder nu möjligheten att förlänga simövervakningen av badstranden och planerar sätta in mer ordningsvakter under sena kvällar.

Vanda stad har beslutat att öka närvaron vid Hanaböle träsk. Åtgärderna sätts in för att trygga säkerheten vid den populära badstranden, sedan ett misstänkt dråpförsök på måndagskvällen.

Polisen utreder händelseförloppet, som enligt polisinrättningen i östra Nyland började med att några ungdomar tryckte en annan ungdoms huvud under vattnet. Efter att offret, som är under 15 år, lyckats komma undan och tagit skydd under en brygga hade de andra ungdomarna hoppat på bryggan, uppenbarligen i syfte att hindra offret från att ta sig bort.

Enligt polisen slutade ungdomarna först då en utomstående person ingrep, och offret var vid det laget mycket medtaget.

Idrottstjänsterna i Vanda utreder nu möjligheten att förlänga simövervakningen vid stranden till klockan 22 hela juli, så långt personalen räcker till. Händelsen i måndags ska ha skett mellan klockan 20 och 21 på kvällen, efter att övervakningen slutat för dagen.

Staden strävar också efter att öka övervakningen av ordningen på området, så att den pågår ända in på natten.

Ungdomsväsendet för sin del sätter in mer uppsökande ungdomsarbete på området.

"Staden vill trygga säkerheten på sin populäraste badstrand. På stränderna måste alla vara observanta, och barnens säkerhet måste övervakas hela tiden, säger stadsdirektör Ritva Viljanen i ett pressmeddelande.

Staden går också igenom säkerhetsrutinerna vid badstranden tillsammans med räddningsväsendet.

Polisen informerar mer om fallet under de närmaste dagarna.