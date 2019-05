För New York-bandet Vampire Weekends fans är en sex år lång väntan över. Bandet är tillbaka med en skiva som till synes spretar i alla riktningar även om det är lätt att känna sig hemma.

Det har i många sammanhang lyfts fram att Father of the Bride är ett dubbelalbum. Ska det här tolkas som att New York-bandet Vampire Weekends publik är mera benägen att omfatta och lyssna på musik i f...