Man kan fråga hur det kommer sig att rika Invalidförbundet under alla dessa år har fått fortsätta med ofta undermålig verksamhet för den grupp av medlemmar som behöver mycken vård och omsorg.

På funktionshindersfronten börjar det äntligen röra på sig! Först åldringarna och nu funktionshindrade! Koncernen Invalidförbundets servicebostäder Validia Ab synas nu med exceptionellt hård hand av Valvira. Helsingin Sanomat (10.11) skriver att regionalförvaltningsverket har fått så många adekvata klagomål att en effektiv granskning påbörjats. Valvira tar över hela granskningen på grund av att servicebostäderna är spridda över hela landet. Invalidförbundet är största serviceproducent för funktionshindrade i Finland. Invalidförbundet har 30 000 medlemmar av vilka en liten minoritet på cirka 1200 bor i Validia Ab:s servicebostäder.

På förbundets webbsidor kan man läsa att koncernen Invalidförbundets helhetsavkastning 2017 var 142 miljoner euro.

Man kan fråga hur det kommer sig att rika Invalidförbundet under alla dessa år har fått fortsätta med ofta undermålig verksamhet för den grupp av medlemmar som behöver mycken vård och omsorg. Det går inte att slå bort skammen genom att skylla på kommunerna. Visst borde Invalidförbundet bidra med en del av sina insamlade pengar till dem som behöver mest! Vem för deras talan?

"Välgörenhetsorganisationen" Invalidförbundet med sin vinstinbringande boendeservice Validia Ab är inte bättre än Esperi Care eller Attendo. All service siktar på vinst för aktieägarna och vinsten får man genom att minska på personalen. Är det etiskt berättigat att rika Invalidförbundet upprätthåller en hel avdelning för penninginsamling. Oftast är det den fattiga änkan som ger sin sista slant till utsatta människor. Hur ska det nu gå med julkorten som bruka droppa in genom postluckan inför julen? Stoppar poststrejken nu vinsten? Kanske ledningen liksom Postens tidigare verkställande direktör kunde avstå från sin lön i två månaders tid och köpa julkort till förmån för sina medlemmar på Validia-boenden? Visst kunde ju så här under juletid en del av vinsten gå till de servicebostäder där, enligt Valvira, man måste vänta en timme för att gå på toa?