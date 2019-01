Valtteri Bottas står inför ödessäsong

Fuskade Ferrari? Vad hände med Fernando Alonso? Blir nästa säsong Valtteri Bottas sista hos Mercedes? Hbl:s formelexpert Fredrik af Petersens sammanfattar formel 1-året 2018.

Sajten Motorsporttotal har en panel med bland andra den före detta Formel 1-föraren Marc Surer som en av medlemmarna. Den panelen har analyserat den gångna säsongen.

Spanjoren själv säger att han tröttnat på F1 i dess nuvarande form och att han inte hade lust längre att köra en bil som han inte hade en chans att vinna med. Är det verkligen sanningen?

Panelen tror att sanningen är att inget av de stora stallen ville ha honom. Alonso har sagt att Red Bull kontaktat honom. Något som stallchefen Christian Horner flera gånger förnekat.

Hade han kört en annan bil så att han kunde blanda sig i toppstriden hade spanjoren stannat kvar. Att han hoppar av säger Surer bara är en täckmantel för att inget av de bästa teamen ville skriva kontrakt. Spanjoren vill enligt Surer inte inse att han är körd på toppnivå.

Panelen tror sig veta varför. Man har inte koncentrerat sig på formel 1 utan splittrat sig. McLaren tillverkade cyklar för Tour de France, enhetselektronik för NASCAR, solpaneler och den svindyra sportbilen mellan 1993 och 1997 och under de åren vann man inte ett enda lopp. Fram till 1997 lämnade 106 bilar fabriken, 72 registerades som gatubilar och 28 som sportvagnar i FIA-mästerskapet GT1. Samma år vann äntligen David Coulthard igen.

Williams beslöt att starta Williams Advanced Engineering, Williams Hybrid Power och Williams Heritage med samma dåliga tävlingsresultat. När man stängde fabriken Qatar vann Pastor Maldonado direkt i Spanien.

En annan faktor som försvagat de två teamen är en svag ledning. Frank Williams var en perfekt chef men är sedan länge sjuk och har dragit sig tillbaka. Hans dotter Claire har tagit över men är inte samma starka personlighet. Och hos McLaren är det två amerikanska chefer som gäller.Zak Brown och Gil de Ferran. Många tvivlar på att de är de rätta på posterna.

Esteban Ocon skapade som vanligt rubriker. I år körde han för Force India men fick inte stanna kvar när Lance Strolls pappa köpte teamet. Men fransmannen verkar inte vara alltför deppad och Surer och hans kollegor är mer eller mindre övertygade om att Ocob, som är en Mercedesjunior, har ett kontrakt och kommer att köra för teamet 2020. I år är han reservförare. Förloraren skulle vara Valtteri Bottas. Om han inte nästa år börjar vinna lite oftare.

Ferrari. Går inte en säsong utan att det legendariska teamet toppar listan över de team som det cirkulerar mest rykten om.

En expert i panelen säger att han inte tror att Maurizio Arrivabene kommer att vara stallchef länge till. Och att högste chefen Sergio Marchionnes bortgång i somras lade sin prägel över hela säsongen.

Med Marchionnes bortgång försvann den starka ledaren som Ferrari behövde. Alla var hade stor respekt för honom och var rädda att få sparken.

Efter hans bortgång började mycket gå snett. Intrycket som både panelen och den italienska tidningarna har är att ingen är rädd för Arrivabene och att man är på väg att trilla in i samma kaotiska mönster som förr. Alla skyller på alla och ingen vill ta ansvar när inget fungerar. Samtidigt är alla snabba att klappa sig på bröstet när det går bra.

- Om det var strategin eller i den tekniska utvecklingen vet jag inte men jag är helt säker på att Marchionne hade pekat finger och frågat vad som händer och varför är Mercedes helt plötsligt snabbare, säger Surer.

- Men det verkar som ingen har ställt den frågan.

Teorin är att ingenjörerna hittade och utnyttjade den. Ett par team bad FIA om en tolkning men det hela slutade med att Scuderia antagligen träffade en hemlig överenskommelse med de styrande för att undvika en skandal.

Antagligen skippade Ferrari en sensor och manipulerade också det elektriska motståndet i strömledningar för att från en andra utgång från batteriet under en kort tid plocka ut mer än de tillåtna fyra megajoule från hybridsystemet per varv. Vilket är det detsamma som 20 extra hästkrafter. Panelen tror dock inte att man kunde utnyttja det varje varv utan bara då och då, exempelvis under tredje tidskörningen när man körde om pole position. Eller vid en omkörning.

I flera veckor undersökte Jo Bauer, FIA:s besiktningschef, ärendet men officiellt anklagade man inte Ferrari för att ha brutit mot någon regel. Men så lade Scuderia till en andra sensor för att mäta strömmen. Och plötsligt var Sebastian Vettel och Kimi Räikkönen inte lika snabba längre.

Måste dock tillägga att Ferrari inte är så desperata att man medvetet fuskar och riskerar att bli diskade för att vinna en titel. Scuderia som alla andra team letar hela tiden efter luckor och då hamnar man lätt i gråzonen och då måste FIA rycka in.

Ett annat diskussionsämne var att Mercedes bättre kan acceptera, glömma och reagera på ett nederlag än Ferrari. I depån säger man att Toto Wolffs system fungerar betydligt bättre än Maurizio Arrivabenes och därmed är österrikaren den bättre stallchefen av de två. Experterna går så långt att man påstår att man hos Scuderia över huvud taget inte kan finna ett system.

- Wolff har inga problem med att ta kontroversiella beslut. Han förklarar och motiverar sin ståndpunkt för alla inom teamet så att ingen blir arg eller besviken, anser Surer.

Liberty Media äger de kommersiella rättigheterna sedan två år men enligt experterna har man inte tagit några jättekliv rent utvecklingsmässigt. Dessutom drog grenen in mer pengar då Bernie Ecclestone var chef.

Amerikanerna investerar för att utveckla formel 1 men än så länge ser man inget resultat. Man tjänar mindre och det drabbar teamen som får mindre betalt ur prispotten. Enligt uppgift fyra procent mindre per kvartal jämfört med utdelningen under Ecclestones regi.

Liberty skryter med att man har ett nytt lopp på kalendern och att ett annat kommit tillbaka. Men det var Bernie Ecclestone som förhandlade både med Hanoi och Le Castellet på Rivieran. För Liberty var det bara att skriva under de mer eller mindre färdiga kontrakten. Länge skröt man också om ett lopp i Miami men än så länge har det inte blivit något kontrakt. Något race blir det inte heller i Köpenhamn.

-Man måste dock ge Liberty mer tid. Det kommer ju fler åskådare, avslutar Marc Surer.

Önskar alla läsare Gott Nytt År.