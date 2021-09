SPD vann tyska valrysaren – maktspelet börjar nu

Tyska valet är en verklig nagelbitare – som kan vara till jul. Socialdemokraterna, SPD, blir största parti med knapp marginal. Båda sidor signalerar att det kan ta månader att få ihop en koalition. Under tiden sitter Angela Merkel kvar.

Strax innan klockan 05 på måndagsmorgonen kunde SPD utropas som största parti i det tyska valet.

Partiet hade då 25,7 procent mot kristdemokratiska CDU/CSU:s 24,1 procent – ett resultat som inte rört sig många tiondels procentenheter från de vallokalsundersökningar som presenterades klockan 18 på söndagskvällen.

SPD: 25,7 procent CDU/CSU: 24,1 procent De gröna: 14,8 procent FDP: 11,5 procent Die Linke: 4,9 procent AFD: 10,4 procent

Liberala FDP hade vid samma tidpunkt räknat in 11,5 procent av rösterna. De gröna låg på 14,78 procent och blir tredje största parti.

Även om förbundskanslerposten är utom räckhåll tyder allt på att stödet från de två så kallade "kungamakarna" – FDP och De gröna – blir avgörande för att bilda en regering. Oavsett om förbundskanslern är en kristdemokrat eller socialdemokrat.

Och den som först får chansen att bilda regering behöver nödvändigtvis inte bli nästa förbundskansler, poängterar Rutger Lindahl, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

– Det är inte säkert att den som får flest röster lyckas bilda en regering, säger han.

De båda partierna håller dörrarna öppna. Men De gröna föredrar en socialdemokratisk regering, och De liberala en kristdemokratisk, framhåller Lindahl.

– De sitter med vågmästarroller. Men de kan inte blockera varandra, eftersom de kommer att behöva regera tillsammans.

Vid halvtvåtiden såg vänsterpartiet Die Linke enligt public service-bolaget ZDF ut att hamna under spärren på 5 procent. Partiet gör ett katastrofval, och ser ut att nära nog halvera sitt stöd jämfört med 2017. Enligt ZDF får partiet plats i förbundsdagen enbart via tre direktmandat.

Bland de valkretsar som räknats noteras att CDU ser ut att förlora platsen för Vorpommern-Greifswald, den krets Angela Merkel sedan 1990 valts in för. Efterträdaren Georg Günther får enligt ZDF 20,5 procent, mot de 24,4 procent som röstade för SPD:s Anna Kassautzki.

Inte heller Annegret "AKK" Kramp-Karrenbauer, som efterträdde Merkel som CDU-ledare men avgick i fjol, tog sig in via ett direktmandat. AKK:s 25 procent i sin krets i Saarland räckte inte mot den sittande SPD-kandidaten. Hon lär dock ta en förbundsdagsplats via partiets delstatslista.

I München har De gröna vunnit en valkrets och får enligt ZDF därmed sitt första historiska direktmandat från konservativa Bayern.

Och längst upp i norr har lilla SSW, som representerar den danska minoriteten i Schleswig-Holstein, tagit en plats i Berlin. Senast partiet satt i förbundsdagen var efter valet 1949.

– Sensationellt. Det är en historisk kväll, säger den invalde Stefan Seidler på partiets valvaka.

– Vi ska vara danskarnas, frisernas och alla minoriteters röst, fortsätter han enligt danskpråkiga Flensborg avis.

Med det jämna resultatet lär förhandlingarna pågå under lång tid i höst. Så när kan nästa regering vara på plats?

– Vi måste göra allt vi kan för att säkerställa att vi är klara till jul, säger Olaf Scholz (SPD) till ARD.

– Ja, definitivt före jul, fyller Armin Laschet (SDU) i.

Lyckas inte detta går Merkel om Helmut Kohl som längst sittande förbundskansler någonsin.

– Det blir säkert så att Merkel får hålla ett nytt nyårstal igen, säger Rutger Lindahl.