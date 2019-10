Valet på Åland: En femtedel av brevrösterna kom inte i tid

Det beställdes drygt 260 omgångar av brevröstningshandlingar till de åländska valen. 19 procent av dessa lämnades in för sent. Det är en ökning från tidigare val, något som kan ha att göra med den misslyckade internetröstningen.

Det saknas ännu uppgifter från ett par av de mindre kommunerna om brevrösterna i årets lagtings- och kommunalval, men bilden börjar nu klarna, uppger valadministratör Casper Wrede i ett pressutskick.

Knappt 40 stycken eller 19 procent av de returnerade brevrösterna har kommit in först efter valen. Det är mer än de 10 procent som kom in för sent vid valen 2015 och liknande procent gäller också för riksdagsvalet i april i år.

På grund av den misslyckade internetröstningen blev tiden för brevröstning för väljare utomlands kort.

– De brevröster som kommer in för sent ska ändå enligt vallagen tas emot och arkiveras av respektive kommunala centralvalnämnd. De får inte öppnas, och därmed vet man inte vem som skickat in dem, säger Wrede.

Totalt var de inkomna brevrösternas antal cirka 200, vilket kan jämföras med cirka 150 i de förra valen.

De sista sju försenade brevrösterna finns ännu på Ålandsbankens kontor i Stockholm, dit väljare hänvisades för att spara tid.

Omkring 70 utskickade brevröstningshandlingar har inte returnerats.

– Det kan finnas flera orsaker till det. Beställaren kan ha bestämt sig för att komma till Åland och rösta, antingen på ett förtidsröstningsställe eller under valdagen. Säkert finns det också beställare som har fått sina brevröstningshandlingar för sent för att de skulle ha en chans att hinna skicka dem tillbaka i tid, och de har därför lämnats outnyttjade.