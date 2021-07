Våldsamma skyfall orsakade översvämningar i Bohuslän

Regnet öste ner över delar av Sverige under natten till fredagen. Kraftiga stråk från Vättern ut mot Tjörn, och ett annat stråk från Medelpad ned över Jämtland.

Regn och åska ställde till med problem på flera håll. Blixtnedslag orsakade skogsbränder i Västernorrland och regnmängden ledde till översvämningar – bland annat i Bohuslän och på sjukhuset i Kristianstad.

Räddningstjänsten i Bohuslän fick under natten in ett femtiotal larm om översvämningar, rapporterar Expressen. Mest påverkade är Orust och Lysekil. Framför allt har larmen gällt översvämningar i fastigheter, men även vägar har svämmat över med reducerad framkomlighet för trafikanter som följd. Inga människor ska ha kommit till skada.

Fredrik Augustssons bageri på sydöstra Orust är avskuret sedan en bro svämmat över av nattens kraftiga regn. Han följer vattnets framfart i bäcken utanför.

– Nu forsar det över alla bräddar, säger han.

Översvämningarna har lagt vägen under vatten sedan bäcken stigit så mycket att bron över den inte går att köra på.

– Jag kan inte göra något, jag kan inte stoppa vattnet och inte bygga nya broar, så det är bara att gilla läget, säger han.

Förhoppningen är att vattnet sjunker undan inom kort. I väntan bakar Fredrik Augustsson ut bröd- och bulldegarna han förberett. 50–60 kunder brukar det lilla bageriet ta emot varje dag under högsäsongen.

Först när det blev ljust på fredagsmorgonen upptäckte han vad som hänt under natten.

– Det finns två vägar hit, så jag tänkte att man kan ta den andra – men så gick jag ut och tittade och så var det helt översvämmat där också.

– Nej, absolut inte här. 2002 hade vi ett stort oväder på Orust med åska och blixtar, men då hade jag inget bageri, säger han.

Linus Stjernqvist på ledningscentralen för räddningstjänsten Mitt Bohuslän, som Lysekils, Uddevalla och Munkedals kommun ingår i, säger att räddningstjänsten varit i gång sedan tretiden natten till fredag.

– Vi har tömt en hel del villor. Det är mycket vatten, något utöver det vanliga. Det kommer att ta lång tid innan det har sjunkit undan, säger han.

Sveriges Radio P4 Väst rapporterar om dramatiska scener under översvämningarna. Kajsa Åkesson från Kungshamn skulle tidigt i morse till jobbet på länssjukhuset i Trollhättan, men tvingades vända.

– Vid Wiggersviks Camping stod bilar till hälften under vatten och jag mötte en man som simmat med sitt barn på axlarna, säger hon till radion.

Under fredagen utfärdade SMHI en klass 1-varning för besvärligt väder även i mellersta Norrland, där det kan komma ihållande, kraftigt regn med inslag av mycket kraftiga skurar.

Under fredagseftermiddagen hade molnen skingrats över Bohuslän, och solen tittade fram.

– Ovädret har rört sig vidare, säger Linus Karlsson, meteorolog på SMHI.

Fortsatt ostadigt väder är att vänta i landet under helgen, men bohuslänningarna behöver inte oroa sig för liknande nätter.

– Under söndagen kommer det leta sig in skurar västerifrån över Bohuslän. Men det kommer inte blir lika kraftigt som under natten, säger Linus Karlsson.