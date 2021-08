Våldsamma skyfall blir vanligare – så förbereder sig Helsingfors

Då extremväder i stil med störtregnen i lördags allt oftare driver in över Finland ställs högre krav på vattenhanteringen i Helsingfors. I synnerhet i stadskärnan där asfalt och sten dominerar kan kraftig nederbörd i kombination med stigande havsvattennivåer orsaka översvämningar.

Störtregnen som piskade Helsingfors i lördags gav staden en grundlig rotblöta på kort tid. Vid mätstationen i Kajsaniemi föll över 24 millimeter regn, eller fem hinkar per kvadratmeter, på bara tre timmar. Därtill orsakade ett blixtnedslag i Storskog ett sex minuter långt elavbrott som drabbade omkring 12 000 hushåll.

Busvädret innebar en bråd förmiddag för räddningsverket, som meddelade att alla resurser man hade sattes in för att pumpa vatten. De över 20 pumpuppdragen handlade framför allt om skadeskydd i översvämmade källarlokaler i bostadshus och affärs- och kontorslokaler.

– Störtregnen kom som en överraskning trots att vi noggrant följde väderutvecklingen. 20 uppdrag är inte ohanterligt, men nu kom de alla inom ett par timmar. Dessutom var samtliga sådana pumpjobb som tar lång tid, säger Saara Pennanen Axelsson, kommunikationschef vid räddningsverket.

Räddningsverket fick hjälp av flera enheter från frivilliga brandkåren.

– Vi övergick till en så kallad stormrusningsmodell där bara en bil skickas till varje uppdrag för att bättre kunna fördela resurserna, säger Pennanen Axelsson.

Nederbörden under lördagsförmiddagen motsvarade uppemot en tredjedel av hela regnmängden i augusti i fjol. Ändå bleknar skyfallet i jämförelse med den omgång kallduschar som Gävle i Sverige fick förra veckan: 162 millimeter under ett dygn.

– De där regnmängderna skulle vara en enorm utmaning för Helsingfors. Dagvattenavloppsnätet är anpassat för en viss mängd vatten, och när den överskrids finns det inte så väldigt mycket vi kan göra. Det skulle troligen bli omfattande skador, säger Sami Lindberg, brandmästare vid räddningsverket.

Forskare bedömer att den här typen av extremväder kommer att bli vanligare till följd av klimatförändringen. Tilltagande regnmängder är ett problem i synnerhet i tätbebyggda, stenlagda och asfalterade stadsmiljöer där vattnet inte har någonstans att ta vägen.

För Helsingfors, som har en lång kustlinje, handlar det om ett slags trippelutmaning. Då staden växer ökar de asfalterade ytorna som inte släpper genom vatten, samtidigt som mer nederbörd och högre vattenstånd förutspås.

Tuuli Ylikotila, miljöexpert vid Helsingfors stad, säger att i synnerhet den gamla stadskärnan är utsatt om störtregn sammanfaller med högvatten som till exempel får Salutorget att svämma över.

– På sina håll finns fortfarande äldre avloppssystem där regnvatten och avloppsvatten blandas. Med likadana regnmängder som i Gävle finns en risk för att det här vattnet svämmar ut på gatorna. Då blir det inte roligt för någon, säger Ylikotila.

– De här systemen förnyas visserligen, men i historiska miljöer handlar det om dyra och tidskrävande investeringar, säger hon.

En av slutsatserna stadens experter drar i sin strategirapport för hanteringen av dagvatten i framtiden är att mer grönområden ska ritas in då general- och detaljplaner görs upp. I stället för att leda dagvattnet in i avlopp som kan svämma över skulle regnvatten i högre grad styras in i parker och andra grönområden.

– Tanken är att grönområden tillfälligt kan bli översvämmade så att naturen får ta hand om vattnet. Då man lägger asfalt kunde den varvas med andra, växtbaserade ytor så att inte allt vatten rinner bort, säger Ylikotila.

I rapporten konstateras ändå att Helsingfors inte har särskilt många sumpmarker som effektivt kan ta emot dagvatten. Staden öppnar därför för att låta bygga så kallade fördröjningsbassänger i parker och grönområden att tillfälligt förvara vattnet i.

– I internationell jämförelse är Helsingfors ändå relativt väl förberett och har fortfarande många grönområden. Det går inte att bygga en värld där man är förberedd för precis allt, men det går att minimera skadorna som extremväder kan orsaka, säger Ylikotila.

Brandmästare Sami Lindberg är inne på samma linje.

– Staden har redan länge beaktat behovet av grönområden i planeringen. Räddningsverket strävar efter att intensifiera samarbetet med Meteorologiska institutet för att vi ska vara bättre förberedda för översvämningar. Tack vare ytavrinningsmodeller kan vi identifiera de punkter där vatten samlas och kan orsaka översvämningar, säger Lindberg.