Våldsamheter i samband med mållöst El Clásico

Utanför Camp Nou drabbade demonstranter och polis samman och på läktarna uttryckte tusentals fans sitt stöd för den katalanska självständighetsrörelsen.På planen var dramatiken måttlig. För första gången på 17 år slutade ett El Clásico mellan Barcelona och Real Madrid mållöst.

Katalanska flaggor vajade, en gigantisk banderoll med texten "Freedom" vecklades ut och ur tusentals supporterhänder sträcktes ljusblåa plakat med texten "Spain, sit and talk" fram.

Den som säger att idrott och politik inte hör ihop måste helt ha missat onsdagens spanska möte mellan fotbollsgiganterna Barcelona och Real Madrid.

Stormötet skulle egentligen ha avgjorts redan i oktober men fick skjutas upp på grund av våldsamma demonstrationer runtom i regionen. Och redan fyra timmar före avspark på onsdagen hade runt 5 000 anhängare till gruppen Tsunami Democràtic i en fredlig demonstration krävt en ny folkomröstning om självständighet i Katalonien.

Även om Tsunami Democràtic säger sig förespråka fredlig civil olydnad fanns det oro för säkerheten – 3 000 poliser och säkerhetsanställda sattes in för att hålla temperaturen nere – och den visade sig vara befogad.

I slutet av fotbollsmatchen utbröt våldsamma sammandrabbningar utanför arenan Camp Nou mellan polis och ett hundratal demonstranter efter att de sistnämnda tänt eld på soptunnor för att skapa en barrikad. Demonstranter ska också ha kastat stenar och glasflaskor mot polisen.

Nära 50 personer skadades lindrigt, varav åtta fick uppsöka sjukhus. Fem personer greps.

Oroligheterna inleddes strax före avspark, när polis fick gå emellan när några Barcelonafans hamnade i bråk med demonstranter. Under andra halvlek ska också maskerade personer ha försökt riva ett stängsel för att ta sig in på arenan.

Matchen fick även avbrytas under en kort stund i andra halvlek för att arenapersonal skulle samla dussintals badbollar som slängts in på planen. Demonstranterna har hoppats att det stora globala intresset för matchen ska hjälpa till att på engelska sprida budskapet "Spain, sit and talk", som syftar till att man vill att företrädare för Spaniens regering och Kataloniens separatister ska sätta sig ner och samtala med varandra.

De katalanska protesterna bröt ut i oktober efter att nio separatistledare dömts till långa fängelsestraff för bland annat uppvigling, det juridiska efterspelet till det regionala styrets olagliga folkomröstning och självständighetsförklaring hösten 2017.

Fotbollsmatchen som sådan levde inte upp till förväntningarna. Trots att storlagen för första gången på många år gick in till ett El Clásico med lika många poäng blev det en ovanligt odramatisk match mellan rivalerna. Real Madrid ägde den första halvleken men fick inte hål på hemmalaget, och i den andra blev det ett än större ställningskrig och målen uteblev.

– Vi förtjänade så mycket mer, men sådan är fotbollen. Om man skapar chanserna måste man också göra mål på dem, och det lyckades vi inte göra. När vi spelar så här bra på den här arenan förtjänar vi mer än en poäng, säger Real-tränaren Zinedine Zidane på en presskonferens.

Det var första 0–0-mötet mellan lagen sedan 2002, och resultatet innebär att Barcelona fortsatt toppar La Liga på bättre målskillnad än Real.