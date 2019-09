Våldet och protesterna tilltar i Hongkong – "kan spridas till Kina"

Under helgen gick tiotusentals demonstranter än en gång på Hongkongs gator. Protesterna ägde rum utan tillstånd och möttes av polis med tårgas, vattenkanoner och gummikulor. Demonstranterna vägrar ge upp och slog hårt tillbaka.

En svartklädd och maskerad grupp gör sig redo. En deltagare tänder flaskan och kastar. Molotovcocktailen landar på en av polishögkvarterets byggnader i centrala Hongkong. Många Hongkongbor gav sig på lördagseftermiddagen ut för att demonstrera i de protester som nu är inne på sin trettonde vecka. På femårsdagen av Kinas beslut att inte tillåta fria val i Hongkong förvandlades de vanligtvis lugna shoppinggatorna runt Causeway Bay och regeringshögkvarteren till en maktstrid mellan kravallpolis och demonstranter, de senare iförda gasmasker och hjälmar, beväpnade med bensinbomber och tegelstenar.

Det som till en början var protester mot ett planerat utlämningsavtal med Kina har utvidgats till bland annat krav på transparens kring polisens hantering av protesterna, och krav på allmänna val av parlament och regeringschef. Under lördagen arresterades ett hittills okänt antal demonstranter, samtidigt som oroligheterna ser ut att öka för varje ny demonstration som äger rum.

– Vi vill pressa regeringen, och visa att vi har fått nog, säger Jose, 23, som har en svart mask för ansiktet.

– Regeringen använder polisen mot oss, och de blir hela tiden våldsammare, säger Jose. Han är född och uppvuxen i Hongkong och har varit med och demonstrerat under hela sommaren.

Runt omkring honom sliter demonstranter gemensamt upp vägstolpar ur asfalten, och tegelstenar viner genom luften mot de batongbeväpnade styrkor som avancerar. En vattenkanon sprutar strålar med ljusblått färgat vatten, som ska identifiera de demonstranter som blir träffade. Tårgaspatroner avfyras mot de gasmaskförsedda demonstranterna, och en studsar mot Joses paraply när han springer från poliserna.

Det blomstrande affärsmeckat, där hotellpriserna nu störtdykt för att locka svikande turister, känns som en spökstad utan framtid.

Tong Yim, i vit välstruken skjorta, överblickar förödelsen från en övergångsbro. Han skakar på huvudet.

– Jag har blandade känslor, jag förstår båda sidorna, säger Tong Yim.

– Demonstranterna är extremt arga, men sättet som de förstör Hongkong på är inte rätt väg att gå. Relationerna mellan människor kommer att vara förstörda under en lång tid framöver.

Samtidigt som kinesiska trupper tidigare i veckan hade militära övningar och korsade gränsen till Hongkong ser många Hongkongbor sin kantonesiska kultur och framtid hotad av jätten. Allt fler fastlandskineser flyttar till Hongkong. De för med sig sitt språk mandarin och köper samtidigt upp företag och fastigheter, vilket leder till prisökningar.

Medan veckorna går med nya protester blir deltagarna allt mer välorganiserade och backar inte för att använda våld. En av dem är Wai Shing Cheng, 33. Han tillhör den tuffaste skaran av demonstranter, de som ryker ihop med polisen vid frontlinjen. Sammanlagt har han redan tillbringat över två år i fängelse för tidigare års deltagande i protester. Men det hindrar inte Wai Shing Cheng från att återigen ställa sig på barrikaderna. Trots att han vägrar att ge upp kampen om ett fritt Hongkong är han medveten om att framtiden inte ser särskilt ljus ut.

– Vi har redan förlorat. Kina kommer ta över, men jag kommer att kämpa till slutet, säger Wai Shing Cheng. Han tror att riktade terroristattacker kan blir ett möjligt scenario i framtidens Hongkong.

Efter många timmars kamp börjar energin på båda sidor tryta vid 22-tiden på lördagskvällen. Krossat glas och brinnande soptunnor kantar gatorna. Tårgasen hänger kvar och sticker i ögonen, och sjukhuspersonal tar hand om äldre med andningsproblem.

De styrande i Peking har terroriststämplat demonstranterna. Många Hongkongbor uppger att den lokala polisen nu är allierad med den kinesiska, och att det har funnits fall då de sistnämnda klätt ut sig till demonstranter för att sedan, mitt bland deltagarna, arrestera dem. Under den sena lördagskvällen filmar lokala medier när batongbeväpnade poliser slår både demonstranter och vad som uppges vara civilpersoner, i tunnelbanans vagnar. Samtidigt sprayar polisen personer som sitter på vagnarnas golv med pepparspray. Det här är händelser som sprids vidare till världens massmedia.

En journalist vid lokala nyhetssajten Citizen News som inte vill uppge sitt namn, berättar att hans journalistkollegor blivit misshandlade av polisen vid tidigare demonstrationer. Han står upptryckt mot en vägg när en polisstyrka dundrar förbi. En civilklädd kvinna går snabbt förbi, tar upp en kamera, och knäpper ett par bilder mot hans ansikte.

– Såg du det? Hur ska jag veta var hon kommer från, kanske från Hongkong, kanske från Kina.

– Det enda jag vet är att de kommer att göra vårt jobb svårare.

Dagen efter protesterna blickar en fastlandskines som kommit till staden för att delta i protesterna ut över de neonupplysta byggnaderna på andra sidan vattnet vid Tsim Sha Tsui-promenaden. Mannen som kallar sig The Last Stand skriver om politiska händelser i Kina via ett falskt Twitterkonto. Lite senare ska han bege sig till flygplatsen för att sluta upp med de demonstranter som har som mål att lamslå den internationella flygtrafiken till och från staden. Han är medveten om att han riskerar sin säkerhet genom att visa sig med demonstranterna, men det är ett pris han är villig att betala för att få till en förändring.

– Jag kan försvinna när som helst, och då har inte mina barn längre någon pappa, säger han.

Kinas internetpolis kontrollerar konton på sociala medier, och The Last Stand berättar att Kinas välorganiserade PAP-militärpolisstyrka (The Peoples Armed Police), sedan länge bistår Hongkong-polisen under protesterna. Samtidigt tror han att motståndet i Hongkong och Taiwan kan leda till början på slutet för det rådande styret i Kina.

– Hongkongborna har redan sagt att de inte tänker ge upp. Detta kan spridas till Kina, och då kommer kommunistpartiet att falla.