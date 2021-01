Astra Zeneca går med på att publicera valda delar av sitt vaccinkontrakt med EU-kommissionen.Beskedet kommer i väntan på EU-klartecken för bolagets covid-19-vaccin.

EU:s läkemedelsmyndighet EMA väntas komma med sitt besked om Astra Zenecas covid-19-vaccin under eftermiddagen. En presskonferens via webben är utlyst till klockan 15 med bland andra EMA-chefen Emer C...