Valborg: Ladda upp med glittersmink och discofunk

Kärlekens och dansens budskap med stark rytmik. Det erbjuder diskofunk-bandet Get Me som i kväll uppträder vid den traditionella mösspåläggningen på Salutorget. Upp till 80 000 personer väntas följa med spektaklet i hjärtat av Helsingfors i kväll.

I år är det Helsingfors universitets studentkår som står för programmet vid Havis Amanda. För att uppmärksamma studentkårens 150-årsjubileum har studentkåren förberett mer program än tidigare.

Bland annat bryter man traditioner då det i år inte är studentkårens styrelse som får äran att dingla i luften och lägga mössan på havsjungfrun. I år gav man i stället möjligheten åt vem som helst av universitetets studerande att ansöka om en plats i "Manta crew", ett frivilligteam som planerat det två timmar långa spektaklet i flera månader.

Från och med klockan 16 står bland annat glittersminkkonstnärer, trollkarlar och gymnastik på programmet. Den levande musiken levereras av Helsingforsbandet Get Me.

– Det här blir nog den största publik hittills som vi får spela för, säger Arttu Hautala som spelar dragbasun i Get Me.

Bandet är trots det inga nybörjare. Get Me föddes redan för sju år sedan då ett gäng studerande från Sibeliusakademin började spela tillsammans. Arttu Hautala berättar att de under årens lopp gjort många olika slags spelningar. Till de större hör en spelning på Pori Jazz. Mest har de ändå spelat på restauranger och nattklubbar, samt många studentföreningar. Efter spelningen vid Havis Amanda ska de fortsätta kvällen med en spelning på Hämäläinen osakuntas valborgsfest.

– Vi har alltid haft en konsert på valborg. Även om det är en "arbetsdag" har det alltid varit roligt att få möjligheten att spela på olika ställen, säger Arttu Hautala.

Han säger att de alltid spelar endast sin egen musik – så även i dag.

– Oftast förväntar sig folk att man ska spela något publiken känner igen, som de kan sjunga med i, men vi har nog övertygat vår publik med vår musik, skryter Arttu Hautala.

I kväll spelar de två kortare set – ett före mösspåläggningen och ett efter.

– God feelis, dansiga svängar och bra "oldschool" musik på ett modernt sätt, säger Hautala.

Han passar samtidigt på att göra reklam för deras första album "Love Sounds" som ska ges ut i höst. Än så länge kan man lyssna på deras musik bland annat på Spotify.