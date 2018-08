Vådan av att vara Sara

Profil

Sara Ehnholm Hielm

Ålder: 49 år.

Familj: Man, fyra döttrar, hund och katt.

Karriär: Förlagsredaktör, filmkritiker och debuterande författare. Inledde yrkeskarriären på Söderströms förlag, arbetar nu på Förlaget M. Belönades med första priset i Arvid Mörne-tävlingen 1997 och har skrivit manus för scen och tv. Skriver regelbundet filmkritik i HBL.

Aktuell: Med debutboken Och hjärtat det var mitt (Förlaget M). Boken kommer på finska på förlaget Teos.

Vill se på bio nu: BlacKkKlansman.

Favoritfilmer: Pianot, Paraplyerna i Cherbourg, Brokeback Mountain, Borta med vinden och Dogville.

Senast lästa bok: The last love song som är en biografi över Joan Didion, skriven av Tracy Daugherty, samt Yanis Varoufakis bok Adults in the room: My Battle With Europe’s Deep Establishment.

Rom med sju ord: Dröm, skönhet, en stad att längta till.

Neapel med sju ord: Farligt, kaotiskt, brutalt på ett upplivande sätt.

Gillar: Att läsa, biosalongens mörker, att vara på resa, att simma.