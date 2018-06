Profil

Ilmar Taska

Född: 1953 i Kirov (tidigare Vjatka) i dåvarande Sovjetunionen.

Utbildad: Vid filmskolan i Moskva.

Arbetat som: Skådespelare, regissör, manusförfattare, producent.

Bott i: Tallinn, Moskva, Stockholm, Hollywood, nu i Tallinn.

Minnesvärda jobb inom filmbranschen: "Jag gjorde en dokumentärfilm om den tyska bildkonstnären Paul Wunderlich, den minns jag gärna. Filmen 'Täna öösel me ei maga' (I natt sover vi inte, på engelska Set Point) med Peter Franzén i en av rollerna, den var en tidig kritik av de befriade Estlands avigsidor, bland annat kvinnosynen. I USA var jag tillsammans med Lindsay Smith producent och manusförfattare för filmen Back in the USSR, om det kriminella Moskva under perestrojkans och glasnostens tider. Den var rätt kul och underhållande, och Roman Polanski gör en roll som lokal mafioso."

Skrivit: Noveller och en roman. Novellsamlingen Skönare än livet utkom i Sverige 2014. Romanen Pobeda 1946 utkom i Estland 2016 och har förutom till finska översatts till tyska, litauiska, lettiska, danska och engelska.