Att lyssna är inget vi människor är bra på. Heta Kuchkas videoverk Say Something Beautiful är ett försök att tillföra lite mer gemenskap och empati i en värld splittrad av gränser.

Sällan är en konstnärs frågeställning eller målsättning lika uppenbar som i Heta Kuchkas nya videoverk Say Something Beautiful (2020). I namnet ryms hela utgångspunkten: säg något vackert. Det är ett imperativ, men ett milt sådant, en uppmaning som nästan låter som en poetisk omformulering av ett barns krav på en förälder: "berätta en saga!" I lika stor utsträckning som föräldrars uppdiktningar varierar sinsemellan får också Kuchkas fråga vitt skilda svar när människor i olika åldrar placeras framför hennes kamera.

Att säga något vackert är inte en alldeles lätt sak. För det första är det något högst subjektivt och kan ofta även vara privat och känsligt. För det andra kan det vara svårt att komma åt vad man innerst inne egentligen tycker utgör vackert språkbruk eftersom det via popmusik, tv och film bankas i oss att banala och inlärda heteronormativa kärleksyttranden är det finaste som kan uttalas av en människa.

Kuchkas videoverk är speciellt på så sätt att de medverkande skalat av sig vissa yttre lager av hämningar och är innerliga på ett sätt som är äkta. Detta är inte en film där människor slentriansvarar eller kommer med undvikande och klyschiga repliker. Det råder en uppenbar tillit mellan deltagare och konstnär: alla blickar möter stadigt kameran och kroppsspråken förmedlar trygghet och säkerhet. Det är sång, mässande och långa utläggningar, ja till och med lite beatboxing från ett frimodigt barn.

Den dryga tolv minuter långa filmen är enkelt uppbyggd. Mot en becksvart bakgrund uppenbarar sig olika personer som uttrycker något vackert på sina respektive modersmål. De poserar alla på samma sätt, och byts ut om vartannat. Ibland överlappar rösterna: några personers röstlägen och språk flätas ihop för att sedan skiljas åt igen och lämna plats åt en ny människas stämma.

Visuellt är verket en uppföljare till Kuchkas What Lies Ahead (2018) men dess eleganta enkelhet för tankarna till hennes genombrott, videoverket Daddy's Girl (Hopeless Attempt not to Cry Listening to that Song) från 2008. I det filmade konstnären sig själv medan hon försökte lyssna till sången som spelades i bakgrunden när hon tog emot sin fars dödsbud. Resultatet var i sin anspråkslöshet och direkthet otroligt rörande och vackert. Say Something Beautiful är inte lika djupt emotionellt laddat och har en mer upplyftande verkan, men dess styrka ligger i att det inte ger sig ut för att vara något annat än exakt vad det är.

Kuchkas utställningstext, skriven av henne själv, är osedvanligt kort och består av endast två meningar: "Om jag inte förstår det jag hör, omvandlas talet till musik. Om jag lyssnar tillräckligt noga, behöver jag inte förstå orden för att veta vad den andra avser." Det är ett minimalistiskt manifest som söker finna ett universellt sätt att kommunicera som förlitar sig på ton, gester och emotionalitet snarare än på ord. Ilska och hot eller vänlighet och ömhet är lätt att uppfatta oavsett språk, men kan man gå längre än så och utläsa mer komplexa meningar ifall man anstränger sig?

Det finns ett slags svidande kritik i Kuchkas formulering om att lyssna "tillräckligt noga" på andra. Det är inget vi människor är bra på, och till det kan man härleda en stor del av världens lidande. Say Something Beautiful är ett försök att tillföra lite mer gemenskap och empati i en värld splittrad av gränser.

Helen Korpak Konstkritiker