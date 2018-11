Stadsplaneringens förevisning för befolkningen, var den rena teatern?

I Munksnäs, i hörnet av Herrgårdsvägen och Kadettvägen, finns en skyddad gul trävilla. Utanför syrenhäcken fanns en liten tavla där det stod Kristiyhteisö. För några år sedan blev det känt att huset skulle säljas och att ägarna ansökt om ansenligt större byggnadsrätt. Det här ledde till protestskrivelser, och till glädje för dem som skrivit under minskades byggnadsrätten, en stort tilltagen parkeringsplats inne på gården minskades likaså och antalet träd som fick fällas var avsevärt färre än i det första förslaget.

Under ett par dagars tid fick de som ville komma in i huset och bekanta sig med ritningarna och tala med personal från stadsplaneringen. En tid efteråt berättade ryktet att stället var sålt. Ingenting hände på en lång tid. Men nu borras och sprängs där tredje veckan i rad, från klockan sju på morgonen till långt in på kvällen.

På en skylt visas två vinkelställda tvåvåningshus som skall byggas. Men hur kan träden, och syrenhäcken som skulle skyddas överleva när större delen av tomten är ett söndersprängt berg? Träd behöver sina rötter. Och stadsplaneringens förevisning för befolkningen, var den rena teatern? Eller vad är det som skett sedan förevisningen och tomtens så gott som totala förstörelse?