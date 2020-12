Är det inte så att rätt använd kan masken även skydda sin bärare till en viss grad, även om den inte gör det till 100 procent?

Under pandemins gång har vissa experter i medierna sagt att masken inte skyddar sin bärare från covid19-smitta, medan andra experter sagt att den gör det. Men nu kommer Säkerhets- och kemikalieverket (HBL 17.12) efter ett test och säger att "resultaten bekräftar att munskydden inte skyddar bärarna från att smittas av virus". Punkt och slut! Många läsare litar kanske på en så auktoritativ aktör och bryr sig inte om att tänka självständigt. Så låt oss gå till grunden med det här.

Om vi för ett ögonblick frånser den nytta som friska personer har av att en smittad människa bär mask och bara koncentrerar oss på en människa som inte har smittats, men där personer i hennes eller hans närmaste omgivning har viruset. Min fråga blir då, är inte en frisk människa helt utan mask ett ganska lätt byte för ett virus? Hårdrar vi Säkerhets- och kemikalieverkets uttalande skulle det nämligen betyda att den friska människan skulle klara sig lika bra utan mask som om hon eller han skulle bära mask. Det här verkar inte förnuftigt, tycker jag.

Om masken hindrar viruset från att komma ut genom masken varför skulle den då inte fungera i motsatt riktning? Man måste förstås räkna med att tusentals (?) viruspartiklar just utanför masken kan göra ett effektivare angrepp på masken än hundratals (?) viruspartiklar innanför masken, men säkert är det även lite svårare för viruset att komma in i kroppen då den hindras av ett finmaskigt nät – som just konstruerats för att inte släppa igenom virus – än att den får gå direkt in i munnen eller näsan utan några som helst hinder.

Många experter påminner oss också om att då vi jämt och ständigt fingrar på masken och masken blir våt kommer viruset lättare innanför masken och finner på det sättet vägen in i kroppen. Det är förstås alldeles riktigt och det gäller ju även åt det motsatta hållet, eftersom bäraren då också lättare kan smitta ner andra människor. Men varför alltid utgå ifrån vad slarviga och obetänksamma människor gör – det finns ju också sådana som sköter sig, inte sant? Många av oss kan säkert undvika att jämnt och ständigt fingra på masken, klär på och tar av masken försiktigt och sätter den tillbaka lika försiktigt – med andra ord har läget under kontroll. Här har vi också pudelns kärna, nämligen: Är det inte så att rätt använd kan masken även skydda sin bärare till en viss grad, även om den inte gör det till 100 procent? I konsekvensens namn bör man väl då också tillägga att masken inte heller skyddar personer i ens närmaste omgivning – till 100 procent.

Medierna har inte tillräckligt noggrant redogjort för dylika aspekter och upprepningen av maskens ensidiga hjälp gör att lata och bekväma människor får vatten på sin kvarn. Man kan höra folk säga: "Vad skall jag med masken till – inte har jag ju något virus, känner mig inte sjuk på något sätt. Masken är ju till för dem som har viruset, så att de inte smittar ner mig". God morgon yxskaft!

Sedan är det en helt annan sak att människor, som av medicinska orsaker till exempel har svårt att andas i masken, inte skall behöva använda den.

Helsingfors