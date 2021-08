Vad är lycka och är vi lyckliga?

I våras publicerade nyhetsmedier över hela världen samma nyhet. Finland rankade högst på World Happiness Report för fjärde gången i rad. Bland 156 länder är vi det lyckligaste landet. Men hajpen kring listan är något missvisande, säger socialpsykologen Jennifer De Paola.

Faktorer som får Finland att kontinuerligt ranka högt är bland annat vår socialtrygghet, vår långa livslängd och att vårt lands befolkning i hög grad litar på varandra.

Sett till listan som är en liten del av hela den 93-sidiga rapporten är resultatet klart. Finländarna är lyckligast. Men det är inte hela sanningen, säger Jennifer De Paola, forskare i socialpsykologi vid Helsingfors universitet. Hon skriver sin avhandling om social representation av lycka i Finland.

Andelen personer i Finland som identifierar sig som lyckliga har sjunkit ett par procentenheter under de senaste åren. Det framkommer i en färsk rapport från Näringslivets delegation (EVA).

"En orsak till att känsla av lycka sjunkit kan vara den inverkan coronakrisen haft på arbetslivet och på dem som är i arbetsför ålder. Orsakerna kan även vara andra, men mellan 2016 och 2020 har det inte skett några andra anmärkningsvärda samhälleliga förändringar eller ekonomiska chocker", säger EVA:s forskningschef Ilkka Haavisto i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten är finländarna ense om att hälsan, att kunna försörja sig och att ha goda människorelationer utgör grunden för ett lyckligt liv. Pengar är viktiga med tanke på försörjning, men enligt rapporten tror inte finländarna att rikedom leder raka vägen till lycka.

Kan vi definiera termen lycka? Vad som gör dig lycklig behöver inte vara synonymt med ordet lycka, säger De Paola.

– Det finns en filosofisk distinktion mellan att uppleva positiva känslor och känna att man har en mening i livet. Men de två begreppshelheterna kan också gå hand i hand. Tänk till exempel på hur det är att ordna julmiddag. Man kan känna meningsfullhet i och med sociala kontakter och upprätthållandet av traditioner, saker som får en att känna att det är värt att leva.

– Samtidigt finns det andra positiva känslor som vi kan bokföra under njutning. Det gäller till exempel maten, en värmande brasa alltså känslor och intryck som är mera gripbara.

En exakt bestämning får man inte heller genom att fråga vad motsatsen till lycka eller att vara lycklig är. Arg, ledsen, besviken, uppgiven och apatisk kan alla räknas som olycka eller olycklig. Men i någon mån överlappar associationsringarna.

I medier lyfts lycka ofta upp som synonymt med att vinna. Enligt De Paola bildsätts ofta undersökningsresultat med bilder på segeryra, till exempel bad vid Havis Amanda. Dessutom är språket något av en segerjargong, som att vi verkligen har uppnått något.

Att Finland toppar listan i World Happiness Report (WHR) betyder inte att vi är det gladaste folket eller nödvändigtvis det lyckligaste landet.

Rangordningen bygger på självutvärdering, där tillfrågade personer ska utvärdera sina egna liv på en skala från 0 till 10. Utvärderingen har visat sig korrelera med följande sex faktorer: Förväntad livslängd, generositet, social trygghet, frihet och korruption.

Att kvantifiera lycka hos en person eller hos en nation är inget lätt uppdrag. Det krävs inte bara en klar definition av lycka utan också ett gångbart sätt att mäta det på.

De sex kriterierna är alla sådana som Finland rankar högt i, vilket är en förklaring till att nationen rankar såpass högt.

Enligt De Paola finns det två typer av svar på den frågan. Ett svar utifrån vetenskapen och ett baserat på modern folkloristik. Den vetenskapliga metoden är relativt rättfram, men söker man lyckan på internet är det något snårigare.

Vetenskapligt är det första steget naturligtvis att definiera lycka. Ett exempel som De Paola använt är: mer frekvent förekomst av positiva känslor och mindre förekomst av negativa sådana.

– Det har visat sig att tacksamhet och att utöva tacksamhet har visat sig vara bland de bästa sätten att bli lyckligare. Vidare har ett socialt nätverk visat sig ha positiv inverkan. I så gott som alla studier, oberoende av hur man definierar lycka, korrelerar familj, vänner och andra typer av sociala nätverk positivt med lycka.

För att utreda hur man söker lycka på internet har De Paola studerat bland annat mem. Här är det något snårigt, men De Paola har identifierat två tillvägagångssätt.

– Det första säger att man ska göra något specifikt för att finna lycka. Till exempel ska man fokusera på sig själv, skaffa vänner, följa sina drömmar och så vidare. Det finns många tappningar av "lyckans ABC".

Paradoxalt nog är det andra spåret i stort sett det diametralt motsatta. Rekommendationen är att man inte ska göra något alls. Det går inte att jaga lyckan. Gör man det förvandlas guldet till sand. Enligt De Paola finns det lämpliga ordspråk för båda skolorna.

Som exempel ger De Paola de två ordspråken: "Out of sight, out of mind" och "Absence makes the heart grow fonder". Man kan helt enkelt hitta precis vad man vill.

På svenska finns tillexempel: "Ensam är stark" och "Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk", som exempel på två helt olika råd.

En ofta återkommande fråga är hur Finland kan vara det lyckligaste landet i världen på samma gång som vi toppar internationell självmordsstatistik.

– Självmordsstatistiken som folk vanligen hänvisar till är något föråldrad. De höga självmordssiffrorna är något som var sant under 1980-talet och kanske också under 1990-talet. Efter det lyckades bland annat myndigheter genom kampanjer vända trenden. Nu är Finland ungefär på samma nivå som till exempel Belgien, säger Jennifer De Paola.

Finland har rankat högt i den internationella självmordsstatistiken, men precis som De Paola säger har utvecklingen varit positiv. Enligt statistik från WHO begick 21,7 personer per 100 000 invånare självmord i Finland år 2000. En siffra som sjönk till 13,4 för år 2019, det sista bokförda året. I världsrankingen låg Finland på plats 35 år 2012 och på delad 51:a plats med Australien 2016.

Dessutom bör det tilläggas att en hög självmordsfrekvens inte behöver betyda att en nation hamnar långt ner i WHR:s rankning. Det är heller inte möjligt att ställa lycka eller lycklighet i motsats till depression. En orsak är enligt De Paola att man undersöker depression och lycka på helt olika sätt.

– Det finns helt enkelt för många faktorer man måste ta hänsyn till för att dra slutsatsen att mängden depression i ett samhälle skulle diktera hur lyckliga invånarna är.