Den Åbobördige gitarristen Niklas Winter inledde sin professionella karriär 1992. Sedan dess har han spelat på fler än tio skivor. You är ett samarbete med den danske saxofonisten Emil Hess och trumslagaren Richard Huntley från USA.

Det är tämligen klart åt vilket musikaliskt håll det bär från första stund på You. Det är en klart och transparent klingande skiva. Charlie Chaplins örhänge Smile serveras känsligt i maklig takt av Hess, med Huntleys rubatomålande trummor och Winters tremolosvajande stämningsgitarr som fond.

Hess saktmodiga stycke Katrine, som har en viss gospelbetoning genom den följdriktigt enkla och sjungande melodin, fortsätter i samma stämning. Mera tempo och intensivare känslor blir det i My Heart Belongs to Daddy, men för närgången blir inte musiken heller här. Early Spring av Winter återställer lugnet på ett sätt som får en än en gång att tänka på Bill Evans.

I Double October av Winter löper gitarren och tenorsaxofonen till en början unisont längs en starkt kromatisk melodi, men då melodin efter ett mellanspel harmoniseras med gitarren i fokus förändras intrycket helt. Det blir etydliknande figurer, från vilka saxofonen småningom befrias till improvisation.

Det är tämligen stilla musik skivan igenom, musik som kan tänkas passa bättre i bibliotek eller gallerier än på en jazzklubb. Undantagen vore möjligen den bluesiga Young At Heart (av Hess, inte standardlåten) och den fribetonade Turms av Winter, skivans mest extroverta stycken.

Skivan innehåller elva stycken, av vilka inget känns överflödigt. Även den avslutande standarden There Will Never Be Another You platsar perfekt i fräsch duotolkning.

Jan-Erik Holmberg