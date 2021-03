Vaccinjakten skapar gnissel i EU

Här är de länder i EU där spridningen av covid-19 just nu är störst, räknat i antal nya fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna:

1) Estland: 1 521 (+4 procent jämfört med veckan innan)

2) Tjeckien: 1 328 (-13 procent)

3) Ungern: 1 146 (+23 procent)

4) Polen: 717 (+32 procent)

5) Bulgarien: 620 (+38 procent)

...

7) Sverige: 597 (+9 procent)

23) Danmark: 189 (+17 procent)

24) Finland: 173 (+3 procent)

Siffrorna gäller vecka 10 och vecka 11.

För tillfället faller siffrorna endast i sex länder: Spanien, Portugal, Tjeckien, Slovakien, Lettland och Malta. Störst är ökningen i Kroatien (+38 procent), Bulgarien (+37) och Polen (+32).

Källa: ECDC