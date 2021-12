Vaccinerade som insjuknar sprider mindre smitta

Forskare vid flera universitet i USA har undersökt smittsamheten hos vaccinerade respektive ovaccinerade personer som smittats med någon av virusvarianterna alfa, delta och övriga.

173 personer ingick i studien. Alla var friska, unga män vilket kan inverka på resultatet på så sätt att de har ett starkt immunförsvar som gör att de snabbare bekämpar infektionen. För en äldre åldersgrupp gäller sannolikt samma princip, men med ett längre sjukdomsförlopp, enligt Ali Mirazimi.

Omikron har inte studerats eftersom den inte upptäckts när studien gjordes.

Studien publicerades i The New England Journal of medicine 1 december.

Källa: "Viral Dynamics of SARS-CoV-2 Variants in Vaccinated and Unvaccinated Persons" och Ali mirazimi, professor vid Karolinska institutet.