Ett handplockat, färgstarkt och medskapande dansarteam speglar naturens metamorfoser i Mikko Orpanas nya verk.

Stora stämningsfulla och långsmala videobilder som återger landskap med sjö, hav, skog, fjäll och odlade fält som dominerande element. Uppspelade eller på scenen framställda berättelser, som tar fasta på barndomsminnen och på förhållandet till just dessa landskap och till naturmiljön då, ur ett personligt och mera dokumentärt och autentiskt än autofiktivt perspektiv. Fyra dansare på scenen framför videoduken och ytterligare två medverkande enbart via video. Och sist men inte minst, en språklig mångfald, via användningen av såväl finska, svenska som samiska.

Mikko Orpana har med sin arbetsgrupp i Uusi kietoutuminen, översatt som "Ny insvepning", tagit fasta på förhållandet mellan människa och natur, på personliga relationer till naturlandskapet, på resonanser i bägge riktningarna. Dessa upplevelser framställs i en abstrakt dans som samtidigt är väldigt uttrycksfull tack vare referenserna och det självupplevda.

Intrycket av uttrycksfullhet i det abstrakta och stiliserade baserar sig givetvis just på detta handplockade, färgstarka och medskapande team, med Janne Aspvik, Talvikki Eerola, Mirva Mäkinen och Mikko Orpana även närvarande på scenen. Dessa fyras dans och rörelse är helhetsmässig och jordad och kan i sin koncentration och tydlighet tyckas spegla det ändamålsenliga i naturens determinerade metamorfoser. De tänjer mellan det småskaliga och efterkännande och det kaotiskt impulsiva, i de mera energiska scenerna.

Greppet i föreställningen är essäistiskt och utforskande. De sex medverkandes insatser följer på varandra så att video, text och sceniskt agerande legeras. Jag kommer på mig att även tänka på sammanflätning, som ett både abstrakt och konkret begrepp i denna föreställning. Det är ju de olika resonanserna mellan en själv i naturen och naturen i en själv, som här återges via sex individuella perspektiv.

Det som i föreställningen behandlas är givetvis ödesfrågor just i vår tid och vår tekniskt utvecklade kultur, som på många sätt tappat bort till exempel naturfolkens mera holistiska synsätt och uppfattningar, till förmån för oåterhållen egocentricitet, exploatering och dominans.

Jan-Peter Kaiku