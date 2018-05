I Sydeuropa delar barn, unga, vuxna och äldre på det offentliga rummet, också på kvällarna.

I måndags firade de flesta valborgsmässoafton. Sedan studietiden har min fru och jag en tradition att vi går till Kajsaniemi på 1 maj och därför firade vi också valborgsmässoafton i Helsingfors. I år hade vi middag hemma i vår lägenhet tillsammans med våra gudbarn, två och ett halvt år respektive ett halvt år gamla, samt deras föräldrar. Då middagen led mot sitt slut klockan halv tio och vi turat om att stå i köket, lekt bilverkstad och maskerad med barnen, konstaterade vi att det skulle vara kul att ta ett glas vin på stan för att se lite studentmössor innan våra gäster tog metron hem.

Vi ser en bar med flera lediga bord som vi går in i. Jag manövrerar försiktigt in barnvagnen och parkerar den under en trappa så att den inte är i vägen. Det hela väcker en del höjda ögonbryn eftersom många uppenbarligen inte sett föräldrar ta med sina barn ut på ett glas tidigare. De höjda ögonbrynen var dock små i jämförelse med hur högt mina ögonbryn lyftes då barpersonalen kom fram till oss och sa att vi inte var välkomna då vi hade två små barn i famnen. Det måste ha hörts en duns i baren då min haka föll ner i golvet. För så paff blev jag när jag insåg att jag för första gången i mitt liv blir avvisad från en bar. Anledningen: Fyra kavajklädda vuxna, med studentmössor, har två små barn och barnvagn med sig. Nå ja, vi gick bara till nästa bar där det fanns ännu fler lediga platser och där vi var välkomna att ta ett glas vin och andas in valborgskänslan.

Eftersom barnen tyckte det var rätt tråkigt och klockan var läggdags följde vi snabbt våra gäster till närmaste metrostation, Kampen, så att de kunde ta metron hem. I Kampens köpcentrum var festen i full gång. Jag kryssade fram barnvagnen mellan personer som var kraftigt förfriskade. Jag fördömer inte, alla får dricka efter sin egen kapacitet. Det som dock överraskade mig var att se att det offentliga rummet så tydligt inte välkomnade oss den här tiden på dygnet. Man tittade konstigt på oss med barnvagn, men man tittade inte konstigt på en halarklädd student som halv tio pinkade på Zoologiska museets vägg.

I Sydeuropa delar barn, unga, vuxna och äldre på det offentliga rummet, också på kvällarna. Förra sommaren då vi besökte Baskien rullade en farmor gladeligen in en barnvagn på baren klockan halv tio på kvällen. Det var det mest naturliga i världen att hon skulle kunna umgås med familjen i tre generationer också på en bar.

Redan i Stockholm verkar det vara en stor skillnad på hur man ser på barn i det offentliga rummet, i jämförelse med Helsingfors. Det offentliga rummet får inte vara mer öppet för bara vissa och ge företräde åt de som vill supa, spy och kissa på husväggar framför barnfamiljer och äldre.

För en månad sedan var det stor uppståndelse då statistik visade att födelsetalen i Finland är på ny rekordlåg nivå. Det finns flera anledningar till det. Att bli avvisad från baren på valborgsmässoafton bara för att man kommer med barnvagn är ytterligare en sådan. Då känner man sig inte speciellt uppskattad av samhället.

Mats Löfström är Ålands riksdagsledamot och andre vice ordförande i svenska riksdagsgruppen.