"Utrotad" mus lever och frodas

En australisk mus som forskare trott varit utdöd i över 100 år visar sig fortfarande leva och frodas på en liten ö.

Gould's mouse (Pseudomys gouldii) sprang runt på hela kontinenten långt innan de europeiska nybyggarna dök upp på 1600-talet. Eftersom ingen sett några spår av den lilla fluffiga musen sedan 1895 har forskarna trott att den varit utdöd, jagad av såväl katter som rävar och människor.

Men nu har forskare vid Australian National university upptäckt att en liten stam fortfarande lever på ön Faure Island, strax utanför kusten i delstaten Western Australia.

Dock är den där känd under ett annat namn, Shark Bay mouse, rapporterar forskarna i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

Forskarna lyckades koppla ihop "ursprungsmusen" med invånarna på Shark bay genom gamla prover från Gould's mouse tagna i New South Wales och Victoria – 4 000 kilometer från Shark Bay,

– Det är ett rejält avstånd så jag var förvånad över att de två arterna i princip är samma art, säger doktor Emily Roycroft, som ledde forskningsteamet, i rapporten.

Man tror nu att en liten grupp av arten bosatte sig på ön när den fortfarande satt ihop med fastlandet för tusentals år sedan och sedan dess blivit kvar där.