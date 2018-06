Utomhusbion är här igen

Kesäkino Engel inleder sommarens utomhusbio i dag.

Nypotatisen och jordgubbsskörden i all ära, men det finaste av sommartecken är ändå när Kesäkino Engel invid Senatstorget slår upp sina dörrar. Som öppningsfilm fungerar Francois Ozons L´amant double, en psykologiskt laddad erotisk thriller med Marine Vacth och Jérémie Renier i hetluften.

Under öppningsveckan visas också Grace Jones-dokumentären Bloodlight and Bami, senast aktuell på Season Film Festival. Även i övrigt vankas det mycket musikfilm i sommarnatten.

I juli visas såväl Whitney Houston-dokumentären Whitney som Mamma Mia! Here We Go Again, den mest efterlängtade av uppföljare, glädjande nog med originaluppsättningen intakt.

Inte att förglömma: den prisade Maria Callas-dokumentären Maria by Callas och Iciar Bollains Olivträdet, den sistnämnda en repris från art house -fronten.