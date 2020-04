Coronakrisen Utmaningen är att rikta stöden rätt

De direkta stöden till företagen har varit den brännande politiska frågan under den gångna veckan. Efter debaclet med stödet via Business Finland och NTM-centralerna har det blivit klart att nya stödformer behövs. Efter långa förhandlingar under fredagskvällen kunde regeringen enas om särskilda stöd bland annat till restauranger.