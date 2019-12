Utländska medier suktar efter en intervju med statsminister Marin

Enligt Helsingin Sanomat har hundratals utländska medier försökt få en intervju med den nyvalda statsministern Sanna Marin (SDP).

Bland annat den amerikanska tidskriften Time Magazine, brittiska The Guardian, BBC och NBC har försökt få en intervju med Sanna Marin. Till och med japanska medier har bett om att få intervjua statsministern, säger statsrådets kommunikationsdirektör Päivi Anttikoski till Helsingin Sanomat.

Helsingin Sanomat skriver också att Marin har fått mer synlighet under några dagar än vad president Sauli Niinistö har fått under hela året. Enligt analysföretaget Meltwater skrevs det på tisdagen över 150 000 artiklar i tidningar världen över eller uppdateringar på sociala medier om Marin. Enligt motsvarande siffror har Niinistö nämnts 111 000 gånger under hela året.