Utbredd coronasmitta i Vasa leder till skärpta restriktioner – Vasa Sports hemmapremiär hotad

Vasa Sports hemmapremiär är hotad på grund av den utbredda coronasmittan i Vasa.

Coronavirusläget i Vasa är katastrofalt. Incidensen av nya fall i förhållande till befolkningen var 90 fall per 100 000 invånare under de två senaste veckorna då gränsen då finländska myndigheter bestämmer om restriktioner och karantänsrekommendation för inresa från utlandet är 25 fall per 100 000 invånare.

Därför meddelade ishockeyligalaget Vasa Sport att man inte inleder biljettförsäljningen till sina första hemmamatcher. Enligt den ursprungliga planen skulle Sports biljettförsäljning inledas klockan 12 på måndag. När biljettförsäljningen inleds är för tillfället oklart.

Social- och hälsovårdsnämnden i Vasa sitter för tillfället i möte för att skärpa begränsningarna för publiktillställningar. Förslaget är att inga stora publikevenemang arrangeras under kommande två veckor, skriver Yle. Yle skriver också att samlingar på högst 50 personer skulle tillåtas.

Ishockeyligan körde förra veckan i gång. Regionförvaltningsverken har i samråd med myndigheterna begränsat publiken i ligaishallarna till 40–60 procent av den maximala kapaciteten. För Sports del betydde begränsningarna högst 2 650 åskådare i den renoverade ishallen.

Nu ser Vasalaget ut att tvingas spela inför betydligt mindre publik än det.

Sports första hemmamatch ska enligt spelschemat spelas på lördag då Ässät kommer på besök.

Andra hemmamatcher för Sport under kommande två veckor är fredag 16.10 mot TPS och lördag 17.10 mot Tappara.

Sports bortamatch mot HPK kunde inte spelas i lördags efter att en familjemedlem till en spelare i motståndarlaget testat positivt för covid-19.