Utbrändhet blir sjukdom - snart kan läkare ge burn out-diagnos

Världshälsoorganisationen WHO betraktar nu för första gången utbrändhet som en sjukdom.

Om knappt tre år, från januari 2022, kommer läkare att kunna ge patienter en burn out-diagnos i stället för att sjukskriva dem för en depression de kanske inte ens har. Utbrändhet eller utmattningssyndrom kommer att betraktas som ett syndrom som följt på att kronisk arbetsrelaterad stress inte behandlats tillräckligt väl.

Den första versionen av ICD-11 blev offentlig redan i fjol, men nu är listan officiellt godkänd. WHO beslutade om den uppdaterade synen på burn out under en kongress under veckoslutet.

ICD-listan är en internationell sjukdomsklassifikation med samlade definitioner av syndrom, sjukdomar, skador och övriga hälsorelaterade problem. Den är också grunden för hur man statistikför bland annat dödsorsaker. I motsats till tidigare versioner är ICD-11 helt elektronisk för att göra verktyget lättare att använda.