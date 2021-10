Torsdagens HBL (7.10) innehöll en chockerande artikel när det gäller Utbildningsstyrelsens degradering av min yrkeskompetens.

Jag är ingenjör i produktionsteknik från Tekniska läroverket i Helsingfors, examen 1987. "Verket" var en av de allra hårdaste skolorna i Finland. Varje vardag var det föreläsningar klockan 8-20; vi hade tolvtimmars studiedagar. Varje lördag var det tentamen. Det fanns exakt fyra chanser att tentera ett ämne, den nästsista kallades semifinal och den sista final. Om man inte klarade finalen, blev man sparkad ur skolan utan pardon.

Utbildningen var fyraårig; sommarlovet var tre månader långt och vinterlovet en månad, det fanns alltså fyra månader lov per läsår. Under dessa månader skulle man skaffa den obligatoriska arbetspraktiken om tolv månader. Ingen annan ledighet fanns under hela studietiden, förutom söndagarna och helgdagarna. Skolan var privat, eleverna betalade själva ett högt pris för utbildningen ur egen kassa eller med egen finansiering.

I mitt tycke har det inte funnits någon så effektiv utbildning i Finland, och kommer inte heller att finnas längre. Skolan var bland de första att skaffa datorer och personligen var jag bland de första att börja använda dem. I dagens läge är jag bakom produkter som används av Finlands räddningsverk, polis, marin och annan sjöfartsutbildning.

Det är ofattbart att Utbildningsstyrelsen har degraderat min yrkeskompetens. En Verketingenjör har alltid varit högt värderad inom det finländska arbetslivet. Vad inbillar sig Utbildningsstyrelsen att ingenjörsteknik är för något? Tror man kanske att ett fartygsskrov, eller en produktionslinje, eller en vevaxel byggs på ett remarkabelt annorlunda sätt nu än tidigare? Eller att man deriverar och integrerar "bättre" nu än tidigare? Ut med finita elementmetoden, in med färdiggjorda datorprogram för de kommer ju av sig själv från butiken, liksom strömmen kommer av sig själv från vägguttaget?

Om Utbildningsstyrelsen degraderar min yrkeskompetens som ingenjör för att "den inte går att jämföra med dagens ingenjörsutbildning" (Birgitta Vuorinen, Undervisnings- och kulturministeriet) måtte väl alla andra kompetenser också degraderas – eftersom det är väl självklart för alla tänkande människor att utveckling har skett inom alla områden, inte bara inom ingenjörsområdet? Säkert har utbildningsbyråkraternas eget yrkesområde också utvecklats under de senaste 30 åren? Utvecklingen har inte hoppat fram av sig själv, eller kommit från himlen, det är vi ingenjörer som är bakom en del av denna!

Framför allt är detta en skymf mot mig och oss alla som kämpade med studierna och sedan skaffade livslång skicklighet inom respektive områden. Varsågoda på Utbildningsstyrelsen, sätt i gång och degradera er själva också, gärna med omedelbar verkan!

Verket-ingenjör i produktionsteknik 1987, Esbo