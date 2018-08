USA:s heta vapenfråga är vardag i Virgin

Går det att förstå den amerikanska kärleken till vapen? Vi åkte till staden Virgin, Utah där det är lag på att äga vapen.

I södra Utah, bland bergsplatåer och utmed Virginflodens grunda vatten, ligger det lilla samhället Virgin. År 2000 infördes här en lag som säger att alla invånare ska ha vapen.

I ett grällblått enplanshus ett stenkast från ortens stadshus, utmed en asfalterad väg som det ibland blåser knastertorra ökenbuskar över, bor Lenny Wilcox Brinkerhoff, kvinnan som skrev byns vapenlag.

– Min pappa ville så gärna ha en pojke så han döpte mig till Lenny. Sedan lärde han mig att lägga sten, kakla, bygga, allt. Jag lade den här, säger hon och pekar på stenläggningen hon står på.

Lenny Wilcox Brinkerhoff är född och uppvuxen i Virgin i huset hon fortfarande bor i. När hon var liten var vägen utanför en grusväg och familjen hade ett utedass på gården. Intill ytterdörren förvarade hennes farfar sitt gevär.

– Det räckte med att man fick stryk en gång för att inse att man som barn inte fick röra det, säger hon.

I dag är hon den lilla stadens självutnämnda historiker. År 2000 satt hon i stadens folkvalda stadsledning. Det var då, i kölvattnet av skolskjutningen i Columbine och efter debatterna och lagändringarna, bland annat krav på striktare bakgrundskontroller vid vapenförsäljning på vapenmässor, som hon skrev Virgins vapenlag.

– Jag kände att ett svart moln var på väg hit. Det blåste från öst och västerut. Och det handlade om vapenkontroll, om att ta våra vapen och våra rättigheter ifrån oss. Om att straffa oskyldiga människor för brott som begås av andra. Därför skrev jag vapenfördraget. Det var för att sända ett budskap.

"För att kunna bidra under en nödsituation i staden, och för att kunna bidra till civilförsvaret, och vidare, för att kunna beskydda stadens och dess invånares säkerhet, trygghet och generella välstånd krävs det att varje familjeförsörjare bosatt inom Virgins stadsgränser innehar ett vapen" står det i lagen. Det finns dock inget straff för den som inte följer den.

Lenny Wilcox Brinkerhoffs förklarar: i storstäder finns problem med beväpnade gäng "som är väldigt territoriella och går runt i grupper för att signalera sin gängtillhörighet" och det gör att vissa politiker och intressegrupper vill ta ifrån alla amerikaner deras vapen.

Men, säger hon och ventilerar sedan ett underligt argument som stöper om andra världskrigets fasor till att passa in på en republikansk världssyn 2018.

– Se vad som hände i Hitlers Tyskland. Jag vet inte hur mycket ni vet om historia. Men jag tittar ofta på History Channel. Hitler tog ifrån folket deras vapen. Sen gick det som det gick.

Hon tar oss till sovrummet och öppnar sin garderob. På en hylla ovanför tätt hängande klänningar ligger flera gevär och ett handeldvapen.

– Jag tror att människan till sin natur är benägen att vara elak. Jag tror att det finns en anledning till att Gud gav oss de tio budorden. Om vi inte har någon sorts ordning i universum så kommer folk att leva ut sin elakhet. Vissa människor är godhjärtade, andra inte. De föds så. När jag växte upp fanns det en pojke som alltid jagade oss med en fickkniv. Det finns alltid de goda, de onda och de likgiltiga.

För Lenny handlar vapen om två saker. Den första är jakt. Sedan pionjärerna drog västerut har vapen varit en del av deras levebröd, som hon säger. Det andra, som hon pratar betydligt mer om, är beskydd.

– På huvudleden här uppe åker fyra miljoner människor varje år för att komma till nationalparken Zion. Entrén ligger en bit härifrån. Om någon bryter sig in i mitt hem så har jag rätt att försvara mig. Hur gör jag det bäst? Om någon försöker knivhugga mig, vad tror ni händer om jag försöker försvara mig en kniv? Jag kommer antagligen att förlora. Ta aldrig en kniv till en eldstrid, som min pappa brukade säga.

1857 slog sig den första vita människan ned på platsen där byn Virgin i dag ligger. Samhället har fått sitt namn efter Virginfloden som ligger intill. I dag bor 600 människor i hus utspridda kring ett dussintal gator på slänten som leder upp från flodens norra bank. Förutom de två restaurangerna, en stängd bokaffär, ett postkontor och ett nyöppnat hotell i stadens östra utkant finns det inte så mycket att erbjuda. Några kilometer norrut reser sig bergsplatån Hurricane Mesas branta väggar och norr om den ligger en av USA:s snabbast växande turistdestinationer Zion National Park.

Det var på grund av just den parken som Renée Reel kom till Virgin. Hon är en lång, bredaxlad kvinna med ett humör så muntert som ett humör kan vara. Hennes fru fick jobb i Zion för drygt ett år sedan och de flyttade hit. Vi hamnar i samspråk under en lunchpaus och hon bjuder oss hem samma eftermiddag.

– Jag har växt upp med vapen. Jag har inget emot dem. Jag äger själv vapen och jag gillar att jaga. Jag är från Wyoming och har haft vapen hela mitt liv. Men människor som dyrkar vapen, går runt med dem i sina väskor eller på sina höfter, de skrämmer mig, säger hon.

På väggarna i hennes hus hänger jakttroféer: hjortar, rådjur, till och med en enorm bisonskalle – djur hon och hennes fru skjutit.

– Min mamma har en liten pistol i handväskan. Jag blir livrädd varenda gång hon rotar runt i väskan. Min bror som har ett eget oljeföretag och är riktigt rik tillhör enprocentarna. Han har ett helt rum fullt med vapen. Och vad har han dem till? Han jagar inte, han skjuter inte på skjutbanan. Han har dem bara för att han känner att det är hans rättighet. De skrämmer livet ur mig, min egen familj!

Hon tillhör en grupp människor som sällan hörs i debatten och nyhetsrapporteringen kring vapen i USA: moderata vapenägare som har en nära relation till vapen, men som inte har någonting emot regleringar och som helt saknar förståelse för dem som till varje pris försvarar allt vad vapeninnehav heter. Till exempel alla de som är emot förbud mot automatvapen.

I rampljuset hamnar oftast de starka åsikterna och höga rösterna som befinner sig långt ute på varsin sida av debatten. Storstadsliberaler som aldrig hållit i en luftpistol på ena sidan och landsortsrepublikaner med garderoberna fulla av hagelbössor och AR-15-gevär på den andra.

I Virgin stöter vi på många orubbliga vapenfantaster som tycker det är löjligt att några få skolskjutningar ska ändra på lagar som gäller alla. Men vi stöter också på dem som liksom Renée går en medelväg.

Lee Ballard växte upp i New Jersey men flyttade västerut som ung. Hon "ville ut i vildmarken". Under tre år bodde hon ensam i en husvagn uppe på Hurricane Mesa men blev tvingad ner till Virgin efter att markägaren körde bort henne. Hon äger flera vapen och har alltid gjort det. I hennes hus står ett gammalt 22-kalibrigt gevär lutat mot väggen i farstun.

– Vapenlagen här i staden är bara löjlig. Och jag är helt för vapenrestriktioner. Vem behöver ett maskingevär? De är gjorda för att döda människor.

Hon skakar på huvudet på sitt lugna sätt. En gång har hon befunnit sig i en situation där hennes vapen åkte fram. Händelsen lämnade henne övertygad om ett vapens potential vid självförsvar.

– Det var när jag bodde uppe på bergsplatån. Ett gäng packade ungdomar brände rakt genom mitt staket i en stor pickupbil mitt i natten. Jag klev ut ur min husvagn med min hagelbössa och sköt två skott rakt upp i luften. Vad hände? De svarade med en salva med sitt jaktgevär. Det var bara att fly tillbaka in i husvagnen. Så det hjälpte mig ingenting, säger hon och ler snett.

Jean Krause satt tidigare i stadsledningen. Hon har hört att vi är i stan och vill träffa oss. Hon har letat fram själva förordningen och vill överlämna den till oss. Även hon har växt upp med vapen i huset.

– Jag ser inte nyttan med automatkarbiner men jag är absolut inte emot vapen. Mina barnbarn får vapen i julklapp, för guds skull. Men på grund av att jag är för vissa restriktioner anser en del att jag motsätter mig vapen! Den förre borgmästaren till exempel.

Enligt Jean Krause finns det många som hon, som inte är emot vapen men som är för restriktioner och strikta vapenlagar, men det är sällan deras röster blir hörda.

– Det har med politik att göra. Och det har med NRA, National Rifle Association, att göra. Det finns mängder med republikaner som egentligen stöder striktare vapenlagar, men de kan inte tala öppet om det. Som politiker är det svårt att vara moderat i vapenfrågan på högerkanten, då tappar man finansiering och man utmålas snabbt som vapenmotståndare av den enorma vapenlobby som finns, säger hon.

Fakta Stark lobbyist National Rifle Association, eller NRA, är en lobbygrupp som arbetar för rätten att bära vapen i USA. Organisationen grundades 1871. NRA anser att rätten att bära vapen skyddas av andra tillägget i USA:s Bill of Rights och motsätter sig alla slag av vapenkontroll. NRA anses vara en av de mest betydande, och ibland mest omstridda, politiska lobbygrupperna i USA på grund av dess förmåga att mobilisera röster i val, ge ekonomiska bidrag och genomföra olika aktiviteter för lobbying för vapen och jägarrätt. USA toppar klar listan över antalet skjutvapen per invånare. I USA finns det 120 skjutvapen per hundra invånare. Jemen kommer på andra plats med 52,8 skjutvapen per hundra invånare. På tredje plats lägger sig Serbien med 39 skjutvapen per hundra invånare. Finland ligger i dag på åttonde plats i rankingen med siffran 32,4 skjutvapen per hundra invånare. (Källa: Small Arms Survey 2017)

När USA utropade självständighet den 4 juli 1776 efter att ha revolterat mot den gamla världen fanns det två fraktioner i landet: en trodde på en stark, central regering med mycket inflytande. Den andra fraktionen, traumatiserad av förtrycket den upplevt från britterna fruktade att en stark central regering skulle kunna resultera i tyranni och ville därför se starka delstater med mycket självstyre. De förra förespråkade en nationell armé, de senare lokala miliser på delstatsnivå som skulle kunna skydda medborgarna om staten blev för maktfullkomlig.

Ett tillägg skrevs in i landets konstitution, "The Second Amendment" som det heter på engelska, för att tillmötesgå de lokala paramilitära grupperna. "A well-regulated militia being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed" står det i det underligt och vagt formulerade tillägget som i dag är det som används av vapenförespråkare för att hävda varje individs rätt till att äga och bära vapen men som från början alltså var ämnat för att beväpna "välreglerade" miliser på delstatsnivå. Det andra tillägget i konstitutionen står i dag i centrum för den amerikanska vapendebatten.

Ibland påstås det att vapenregleringarna i USA började när J.F. Kennedy sköts ihjäl (under en tid då i stort sett vilken vuxen person som helst kunde beställa vapen på postorder), men det stämmer inte. Vapenlagar har införts och avskaffats runt om i USA ända sedan landet skapades. 1831 till exempel förbjöd delstaten Georgia handeldvapen. På vissa sätt fanns det mer regleringar i "vilda västern" förr i tiden än det finns i dag. Många städer och samhällen hade nolltolerans mot vapen. En av de mest kända eldstriderna i hela USA:s historia, "revolverstriden vid O.K Corral" i Tombstone där Wyatt Earp och hans kumpaner sköt ihjäl några banditer började när några av de inblandade vägrade att lämna ifrån sig sina vapen enligt stadens vapenlag.

Som i de flesta frågor i USA finns det givetvis en dimension av rasism även i vapenfrågan. Och faktum är att själva vapendebatten i sig faktiskt kan härledas till just den dimensionen. Vapenregleringar blev för första gången en politisk fråga på nationell nivå under 1960-talets medborgarrättsrörelse då afroamerikanska medlemmar i Svarta pantrarna började beväpna sig offentligt med stöd av det andra tillägget för att skydda sig från det polisvåld och det vita Amerika som de kämpade emot. Plötsligt tyckte många att det var väldigt olustigt med beväpnade privatpersoner.

Vapen har från början varit en av de frågor som delat USA i svart och vitt. De vita kom till kontinenten och introducerade bössor och krut. Under slaveriet hade de vita tillgång till vapen men inte de svarta. Efter slaveriets avskaffande införde flera delstater lagar som förbjöd svarta att äga vapen.

I dag finns det en utspridd syn på den vita landsbygden i USA att vapenproblem enbart finns i storstädernas fattiga, svarta områden. Precis en sådan åsikt som Lenny ventilerar när hon pratar om gängtillhörigheten. Delvis är det sant, St. Louis, Baltimore och Detroit är de tre städerna med högst mordfrekvens i USA och mycket vapenvåld. I de städerna är svarta invånare de absolut hårdast drabbade. Men att vapen inte skulle innebära problem i resten av USA är en myt. En av tre amerikaner känner någon som blivit skjuten.

Om man tittar på antalet människor som dör varje år per 100 000 invånare har de stater som toppar listan mycket vapen och slappa vapenlagar. Det helvita Alaska ligger i topp, följt av Louisiana och Mississippi. Utah ligger på plats 19 med 12,6 dödsfall per 100 000 invånare varje år.

Starkast i USA i dag är åsikten, eller kanske känslan, att vapen i hemmen är den ultimata försäkringen folk har mot att staten ska köra över dem. Att folk på högerkanten i USA inte litar på staten är ett faktum.

– Folket här hatar regeringen. De känner att den försöker styra deras liv, som Renée säger.

Synen på vapen som skydd mot staten går tillbaka till nationens grundande, men att den inställningen är så levande i dag beror mer på att krafter väckt den till liv än att det skulle vara något inbyggt i den amerikanska själen. Under lång tid var vapenfrågan en relativt kall fråga och det andra tillägget kallades "det bortglömda tillägget".

Det var först under 80-talet då Reagan var president som republikanerna började inse vapenfrågans kraft att mobilisera väljare. Vapen var något som människor brann för och det lockade helt enkelt folk till valurnorna. I USA, där röstdeltagandet alltid varit lågt, handlar en valseger inte bara om att locka folk till sitt parti genom att driva politiska frågor som tilltalar dem, utan också om att elda upp de redan frälsta genom att ta upp frågor som får blodet att svalla i deras ådror så att de går och röstar. "Det finns de som försöker ta ditt vapen ifrån dig så att du inte kan försvara dig" har visat sig vara ett mycket effektivt argument.

Intill huvudvägen genom Virgin ligger ett stort fält. En grusväg leder till fältet. Matt Spendloves stora jeep skumpar bestämt nedför vägen och stannar ett hundratal meter in. Matt hoppar ut, kort och bred. Det kantiga ansiktet är djupt solbränt nedtill och vitt som snö upptill eftersom han alltid bär keps och stora solglasögon när han jobbar ute på fälten efter en ögonoperation för några år sedan. Han har kraftiga arbetsskor, skitiga canvasbyxor och en sliten tröja. Hans händer är breda och starka. Spendlove är en av Virgins äldsta familjer. Tillsammans med en handfull andra släkter äger de nästan all mark i området. De driver ett stort jordbruk.

– Vi är rika på mark men fattiga på kontanter, säger Matt Spendlove.

Matt är inte bara markägare och jordbrukare, han är även stadens borgmästare.

– Folk i städerna förstår inte oss här på landsbygden. För oss är vapen en del av vårt levebröd, vi måste ha dem för att överleva. Det finns rovdjur, det finns djur som försöker äta våra grödor och vi måste kunna försvara oss, säger Matt Spendlove.

Varför pratar ingen om människan bakom vapnet, frågar han sig och börjar jaga upp sig.

– Det gör mig så upprörd! Det är människorna vi måste fixa! Ett vapen är bara ett verktyg.

Att ingen faktiskt vill ta ifrån honom hans jaktgevär utan att människor enbart argumenterar för restriktioner är inte ett argument som biter. Det här är bara början, menar han.

– Räck staten handen och de tar hela armen. Räck över din AR-15 och de tar din älgstudsare också. Tillåt att de förbjuder magasin med extra kapacitet och de förbjuder handeldvapen, sedan jaktvapen, till sist sitter man där oförmögen att försvara det som är ens eget.

– Det här landet byggdes med vapen. Om vi inte hade haft skjutvapen hade vi aldrig överlevt. Holy smokes, vi hade inte klarat oss!