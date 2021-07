USA vill husera afghanska tolkar i tredje land

Upp till 35 000 afghanska tolkar och deras familjemedlemmar kan komma att hysas i Kuwait och Qatar medan USA behandlar deras visumansökningar, rapporterar Wall Street Journal.

USA:s sista styrkor i Afghanistan står i begrepp att lämna det krigshärjade landet. Insatsens officiella slutdatum är den 11 september, vilket innebär att det nu brådskar att hitta en lösning för de afghanska tolkar som USA lovat att hjälpa.

Över 20 000 tolkar – som tjänstgjort sida vid sida med amerikanska soldater och därmed gjort sig till potentiella måltavlor för talibanska hämndattacker – väntar på besked om sina asylansökningar, enligt Wall Street Journal.

Runt hälften av dessa är i början av visumprocessen som sinkats kraftigt av pandemin, och måste genomgå tidskrävande säkerhetsprövningar innan de släpps in i USA. Nu meddelar amerikanska tjänstemän att landet vidtar steg för att kunna hysa upp till 35 000 tolkar och deras familjemedlemmar på militärbaser i Kuwait och Qatar.

– Vi planerar för flera olika scenarier och för att det kan handla om tiotusentals människor. Men hur många, hur snart och hur länge det handlar om är fortfarande oklart, säger en källa till Wall Street Journal.

Bägge de aktuella baserna – Camp As Sayliyah i Qatar och Camp Buehring i Kuwait – spelade centrala roller under den amerikanska invasionen av Irak som inleddes 2003.

Uppgörelserna med de tilltänkta mottagarländerna är fortfarande inte klara. Inte heller hur många afghaner som i slutänden kan flyttas dit, men enligt planerna ska nu provisoriska bostäder byggas på baserna.

Samtidigt förbereds tusentals välkomstpaket innehållande hygienprodukter och matransoner. Tolkarna kommer enligt uppgifter till Wall Street Journal att bli kvar i tredje land i minst 18 månader innan de kan förflyttas till USA.

I USA råder sällsynt politisk enighet om att landet bör hjälpa tolkarna. President Joe Biden, som fått påstötningar från såväl sitt eget parti som Republikanerna och höga militärer, har enligt Wall Street Journals källor blivit frustrerad över bristen på framsteg och beordrat att arbetet snabbas på.

Inom några dagar ska en grupp på runt 2 500 afghaner – omkring 750 tolkar samt deras familjemedlemmar – anlända till militärbasen Fort Lee i delstaten Virginia. Efter en dryg vecka på basen ska de få flytta vidare till permanenta bostäder.

Totalt har runt 70 000 afghaner som arbetat åt amerikansk militär fått permanent uppehållstillstånd i USA sedan 2008, enligt uppgifter från utrikesdepartementet.

Den ideella organisationen No one left behind uppskattar att upp till 300 afghaner har mördats sedan 2009 på grund av sitt samarbete med USA.