USA varnar för inhemska terrorhot

USA:s underrättelsetjänster varnar för att rasistiska extremistgrupper och beväpnade ytterlighetsgrupper utgör det farligaste – och dödligaste – inhemska terrorhotet.

Hotbilden är sammanställd av den samlade underrättelsetjänsten ODNI (Office of the Director of National Intelligence), som varnar för att hoten kan öka i år.

Underrättelsetjänsterna gör en distinktion mellan rasistiska grupper, som tenderar att attackera civila, medan extrema sammanslutningar riktar in sig mot polis, regeringsföreträdare och byggnader.

De grupper som har djupt rotade rasistiska värderingar upprätthåller kontakter som kan visa sig vara problematiska med likasinnade grupper utanför USA. Individer har dessutom rest internationellt för att bygga upp nätverk.

I utvärderingen pekas även djurrättsorganisationer och miljöaktivister, antiabortgrupper och anarkister ut som potentiella hot. Även individer som "tror att de är immuna mot regeringens och lagarnas auktoritet" ses som en fara.

Rapporten nämner speciellt senaste tiden politiska och sociala utveckling som en möjlig grogrund till inhemsk terror, där stormningen av parlamentsbyggnaden Kapitolium i Washingt DC nämns, liksom restriktioner som införts på grund av coronapandemin. Båda kan, liksom florerande konspirationsteorier, sporra extremister att "försöka utföra våldsdåd i år".