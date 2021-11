USA välkomnar åter resenärer – finländare reste flitigt redan första dagen

Efter en paus på 18 månader välkomnar USA åter vaccinerade turister. Finnairs flyg över Atlanten fylls i snabb takt efter att inresestoppet slopats.

Många finländare har väntat på att få sätta sig på planet till USA. Det syns i antalet bokningar som flygbolaget Finnair fått ta emot sedan det stod klart att USA från och med måndagen kommer att tillåta vaccinerade turister att komma in i landet igen.

Finnairs kommunikationschef Päivyt Tallqvist säger att de första finländarna flög till USA redan den första dagen det var möjligt.

– Vi var förberedda på att USA skulle öppna och har därmed kunnat planera enligt det. Resorna väckte genast jättestort intresse bland finländarna, säger hon.

USA:s tidigare president Donald Trump beslutade att stänga gränserna i mars 2020, och de har varit stängda sedan dess. Fram till måndagen hade därmed endast amerikaner och de som har uppehållstillstånd i USA kunnat resa från Finland till USA.

Också Finnairs flyg har stått stilla under pandemin, men förbindelserna till New York och Los Angeles återupptogs i somras. Under hösten började man även flyga till Chicago.

Tallqvist säger att USA:s inreserestriktioner ledde till att Finnairs flyg över Atlanten tidigare i höstas endast var fyllda till omkring 15 procent.

– Nu börjar planen fyllas upp i snabb takt.